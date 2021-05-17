Вакцина от ковида и менструальный цикл: странный побочный эфффект?

При этом женщины по всему миру стали задаваться вопросом: не могут ли преждевременные, сильные или чересчур болезненные месячные быть результатом прививки.

Когда профессор Кейт Клэнси из Университета американского штата Иллинойс поделилась в “Твиттере” сообщением о том, что после прививки вакциной Moderna у нее случились необычно сильные месячные, она немедленно получила десятки ответов. Женщины подтверждали, что у них был похожий опыт. В результате Клэнси вместе со своей коллегой-ученой Кэтрин Ли запустила опросник, в котором попросила участников поделиться своими наблюдениями.

Мы пока что не знаем, именно ли вакцина вызывает эти изменения, поскольку вопрос конкретно не изучался. Не исключено, что после вакцинации женщины просто внимательнее обычного следили за своим организмом. Или же они могли отнести изменения на счет прививки, узнав об опыте других.

Однако, как говорит доктор Виктория Мейл, специалист в области репродуктивной иммунологии из Имперского колледжа Лондона, некоторые женщины, у которых уже случилась менопауза, а также те, кто принимает гормональные препараты, останавливающие месячные, сообщали о кровотечениях. Поэтому доктор Мейл подозревает, что какая-то физическая реакция все же происходит.

И хотя эта связь не доказана, логически можно было предположить, что вакцина вносит изменения в менструальный цикл. При этом для беспокойства поводов нет, подчеркивают специалисты. По их словам, хотя месячные могут быть неожиданными и тяжелыми, это не свидетельствует о долгосрочном вреде для здоровья.

Влияние на месячные “весьма вероятно”



Внутренняя слизистая оболочка матки (эндометрий) является частью иммунной системы. Иммунные клетки, которые вообще есть почти во всех частях тела, играют важную роль в формировании эндометрия, поддержке его работы и разрушении. Каждый месяц он утолщается при подготовке к беременности, а если яйцеклетка не была оплодотворена, не пригодившийся слой слизистой отторгается. Как раз он и выходит с кровью в форме месячных.