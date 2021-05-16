55-летняя Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье для бразильского Vogue
55-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. На некоторых кадрах она запечатлена в полный рост в комплекте нижнего белья с декоративными элементами итальянской люксовой марки Versace, в туфлях на каблуках и с темной фатой на голове, напомнив пользователям сети «готическую невесту». На других - в облегающем черном боди, а также кожаном корсете и брюках того же бренда.
Для обложки был выбран черно-белый портрет Кроуфорд в пиджаке и с ожерельем в виде массивной цепи.
Автором фотосессии выступил дуэт фотографов Luigi and Iango.
«Синди Кроуфорд - это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С годами она становится все более очаровательной», - комментирует съемку фэшн-директор бразильского Vogue Педро Салес.
В марте дочь Кроуфорд, 19-летняя Кайя Гербер, приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein.