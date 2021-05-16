Мода и стиль
16.05.2021, 12:10

55-летняя Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье для бразильского Vogue

 
Foto: RW/MPI/Capital Pictures/Scanpix
Американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в откровенной фотосессии для бразильской версии модного журнала Vogue и украсила обложку издания.

55-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. На некоторых кадрах она запечатлена в полный рост в комплекте нижнего белья с декоративными элементами итальянской люксовой марки Versace, в туфлях на каблуках и с темной фатой на голове, напомнив пользователям сети «готическую невесту». На других - в облегающем черном боди, а также кожаном корсете и брюках того же бренда.

Для обложки был выбран черно-белый портрет Кроуфорд в пиджаке и с ожерельем в виде массивной цепи.

Автором фотосессии выступил дуэт фотографов Luigi and Iango.

«Синди Кроуфорд - это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С годами она становится все более очаровательной», - комментирует съемку фэшн-директор бразильского Vogue Педро Салес.

В марте дочь Кроуфорд, 19-летняя Кайя Гербер, приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein.


Оставить комментарий Читать комментарии