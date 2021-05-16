55-летняя Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье для бразильского Vogue

55-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. На некоторых кадрах она запечатлена в полный рост в комплекте нижнего белья с декоративными элементами итальянской люксовой марки Versace, в туфлях на каблуках и с темной фатой на голове, напомнив пользователям сети «готическую невесту». На других - в облегающем черном боди, а также кожаном корсете и брюках того же бренда.