Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

У Львов на этой неделе ожидается много встреч с неприятными людьми. Из-за этого возможны ссоры, ругань. Не нужно становиться источником этого негатива. Вместо этого астрологи советуют блокировать негатив врагов, не отвечая на него той же монетой. На этой неделе месть и отрицательные эмоции могут разрушить все то, что Львы строили долгое время. Возможны также события, которые придется пережить впервые. Они могут быть вполне приятными и позитивными. Если кто-то из людей этого Знака хотел побыть в уединении, то самое время это исполнить.

У Раков наступает время, когда они могут полностью посвятить себя любви. Большая удача ожидает тех, кто сейчас находится в поисках второй половинки. Этим людям важно предварительно оценивать совместимость, потому что практически любая сильная симпатия может перерасти в любовь. Нельзя терять голову и в финансовой сфере, на работе и в бизнесе. Покупки лучше совершать согласно планам, без лишних трат. В начале недели можно ждать приятных сюрпризов. Воскресенье будет опасным днем из-за начала ретроградного Сатурна.

У Близнецов на этой неделе повысится чувствительность. Не стоит слишком плотно общаться с малознакомыми людьми и делиться с ними своими чувствами и планами. Сейчас продуктивность снижена, но зато наступает время, когда можно разглядеть результаты проделанной ранее работы. Близнецы смогут понять, по верному пути они идут или нет. Нужно быть максимально непредвзятыми и стараться оценивать свое положение здраво, без излишнего оптимизма или пессимизма.

У Тельцов ожидается вялая и немного заторможенная неделя, на которой многое будет происходить не по плану. Наименьший успех будет ждать Тельцов, которые заняты в творческой сфере. Мысли спутаются, работать не захочется, покажется, что все против них, но это не так. Просто сейчас период перезагрузки. Можно заняться обучением, изучением языков, получением новых навыков, важными домашними делами.

На этой неделе Овнов ничто не потревожит. Ситуация станет более благоприятной. Тем не менее некоторое негативное остаточное воздействие все еще останется активным. Венера все еще в негативном положении, поэтому Овнам нужно как можно реже ссориться с близкими. Тратить нервы и время на выяснение отношений нельзя. Вместо этого лучше объединиться ради достижения общий целей и задач.

Дева

У Дев начинается очень продуктивное время. Можно и даже нужно браться за любую работу, пытаться получать новые навыки и знания. В любви этих людей тоже может ожидать большой успех. Особенно это коснется тех, кто уже состоит в отношениях. Одиноким Девам лучше искать вторую половинку в социальных сетях. Близких и друзей необходимо окружить добротой и лаской. Они будут очень благодарны за добрые слова и поддержку.

Весы

Весам необходимо заниматься самыми неотложными делами, потому что энергии и сил может быть недостаточно. Чтобы они не утекали впустую, стоит заделать дыры, через которые они уходят чаще всего. Сейчас нельзя отворачиваться от близких людей и проявлять даже толику эгоизма. Это может построить между Весами и их родными непреодолимую стену. Ругаться точно не стоит, потому что на этой неделе это может стать причиной затяжных ссор. Лучше сперва сфокусироваться на работе, а уже потом - на домашних делах и развлечениях.

Скорпион

Скорпионам в период с 17 по 23 мая стоит опасаться людей, которые будут провоцировать их на негатив. Также может появиться много желающих добиться своего обманом. Скорпионы относятся к самым проницательным знакам Зодиака, поэтому их крайне непросто обвести вокруг пальца. На этой неделе необходимо повышать физическую активность. Тело потребует тонуса. Спорт и водные процедуры помогут Скорпионам расслабиться и обрести внутреннюю гармонию. Также у этих людей хватит сил, чтобы избавиться от вредных привычек.

Стрелец

Астрологи считают, что сейчас для Стрельцов наступает время отдыха. Не стоит занимать оборонительную позицию и готовиться к нападкам со стороны окружающих. Пусть все движется в том направлении, в котором удобно Вселенной. Нужно расслабиться и сфокусироваться на развлечениях, легких домашних делах. В амурной сфере одиноких Стрельцов могут ожидать некоторые успехи. Пять сильных практик помогут в привлечении любви. Что касается работы, то лучше не гнаться за выгодой, не перегружать себя делами.

Козерог