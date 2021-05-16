От сухого глаза до близорукости: как пандемия повлияла на наше зрение и как это можно исправить?

Сухой глаз = ангина

Помимо сухих глаз и миопии, этот год выявил и другую серьезную проблему. Доктор Чивляка заметила, что после того, когда начались ограничения, люди боялись Covid-19 и не обращались к глазным врачам. В результате к ней стали обращаться люди с запущенными случаями. В основном это пожилые люди с глаукомой или возрастной дегенерацией макулы, когда при определенной форме этой болезни необходимо делать срочные инъекции. И если лечение задерживается, то дальнейший результат будет только хуже. Солвейга отмечает, что сейчас люди уже не так боятся, но последствия уже есть, и такие запущенные случаи наблюдаются и у других специалистов.

“Статистики пока нет, но ко мне приходит все больше людей с жалобами на то, что у них ухудшилось зрение именно из-за ковидного года, — говорит Солвейга, — когда пришлось больше работать у компьютера. И так у всех глазных врачей. Люди жалуются на слезоточивость, резь в глазах, усталость. Много жалоб на сухость в глазах, и 80% людей с таким синдромом - это пользователи компьютеров. Мои коллеги отмечают, что люди стали больше обращаться за очками, и особенно часто миопия встречается у подростков и молодых людей, которые и без школьных занятий проводят свое свободное время в чатах”.