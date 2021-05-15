2-летний мальчик нашел пистолет на тумбочке и ранил родителей

Инцидент произошел в среду, 12 мая, в американском городе Уэст-Бат, штат Мэн. Сын ранил мать в ногу, а отец получил незначительное повреждение затылка. Сам ребенок был также травмирован, так как пистолет после выстрела отлетел ему в лицо. Троих пострадавших отправили в больницу, где их ранения признали неопасными для жизни.

В настоящее время полиция выясняет, как двухлетний мальчик смог добраться до оружия и открыть огонь. «Инцидент мог закончиться намного хуже, но, к счастью, никто серьезно не пострадал», — заявил местный шериф Джоэл Мерри (Joel Merry).

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мальчик поиграл с пистолетом и подстрелил свою сестру. Девятилетний ребенок взял пистолет отца, оставленный без присмотра, и случайно выстрелил в шестилетнюю девочку.