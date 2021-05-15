Красота и здоровье
15.05.2021, 10:00

Пить воду без чувства жажды может быть опасно

 (2)
Photo by Adrienn from Pexels
Почему опасно пить воду, если отсутствует жажда, рассказал турецкий врач нефролог Серкан Йылдыз. Его слова цитирует сайт "Медикфорум".

“Не пейте воду, если не испытываете жажду”, — такой совет дал врач в интервью.

Специалист отметил, что питье большого количества воды ассоциируется у многих людей со здоровым образом жизни и стройностью. Между тем, утверждает медик, советы о питье воды не имеют под собой никаких научных оснований — более того, следование им может оказаться опасным для здоровья, так как может привести к гипонатриемии. Данным термином обозначается состояние, означающее отравление водой, выпитой в избытке.

Предупреждая об опасности нарочного употребления воды без чувства жажды, нефролог уточнил, что “вода в большом объеме вымывает из организма натрий, который в норме в крови должен составлять 135-145 миллимолей на литр, и падение ниже 135 миллимолей чревато проблемами”.

Некоторые думают, что проблему недостатка натрия можно решить, употребляя соль. Врач предупредил, что подобное решение — ошибка, если имеет повышенное артериальное давление, болезни почек, сердца. Дополнительная соль лишь ухудшит состояние людей с этими патологиями.

Также врач заявил, что наивно думать, будто питье воды в большом количестве может помочь человеку уменьшить вес либо очистить почки. Он подчеркнул, что в здоровом организме не возникает такого нарушения, как недостаток воды.

Таким образом, резюмировал медик, для организма полезнее пить воду умеренно, ориентируясь на чувство жажды, а также исключительно умеренно при этом есть соль.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)