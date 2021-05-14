Ограничений — много, свадеб — мало. Гид по свадебным трендам на сезон весна-лето 2021

2020 год и начало 2021-го принесли нам много ограничений и мало свадеб. Казалось, что за это время все невесты соскучатся по свадьбам и наденут пышные платья, однако тренд 2021 года — это минимализм, элегантность, комфорт и эстетика.

Смелые невесты смогут поразить мини платьем голливудского стиля.

Цвет свадебного образа в этом сезоне остается неизменным — это белый. От чего советую отказаться? От броских украшений и жемчуга, которым так осыпали платья в прошлом сезоне.

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Платья



В этом сезоне актуальны платья любой длины. Они могут быть как с открытой спиной, так и с высоким горлом.

Глубокое декольте, широкие легкие рукава или абсолютно открытые плечи. Актуальны платья с высоким разрезом. Хитом этого сезона непременно станут платья из атласа, шелка, мерцающей и легкой ткани, а также кружева.

Мировые бренды свадебных платьев класса lux предлагают следующие варианты платьев:

Vera Wang

Berta



Milla Nova

Для любителей практичности и комфорта в масс-маркете тоже можно подобрать свадебный образ. К примеру, в магазине ZARA можно подобрать белоснежное лаконичное платье или стильный костюм.

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Костюмы



Это может быть классический белый костюм — как брючный, так и с юбкой карандаш, также можно скомбинировать шелковое платье миди и белый oversize жакет.







Костюмы для жениха