Ограничений — много, свадеб — мало. Гид по свадебным трендам на сезон весна-лето 2021
2020 год и начало 2021-го принесли нам много ограничений и мало свадеб. Казалось, что за это время все невесты соскучатся по свадьбам и наденут пышные платья, однако тренд 2021 года — это минимализм, элегантность, комфорт и эстетика.
Смелые невесты смогут поразить мини платьем голливудского стиля.
Цвет свадебного образа в этом сезоне остается неизменным — это белый. От чего советую отказаться? От броских украшений и жемчуга, которым так осыпали платья в прошлом сезоне.
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Платья
В этом сезоне актуальны платья любой длины. Они могут быть как с открытой спиной, так и с высоким горлом.
Глубокое декольте, широкие легкие рукава или абсолютно открытые плечи. Актуальны платья с высоким разрезом. Хитом этого сезона непременно станут платья из атласа, шелка, мерцающей и легкой ткани, а также кружева.
Мировые бренды свадебных платьев класса lux предлагают следующие варианты платьев:
Vera Wang
Berta
Milla Nova
Для любителей практичности и комфорта в масс-маркете тоже можно подобрать свадебный образ. К примеру, в магазине ZARA можно подобрать белоснежное лаконичное платье или стильный костюм.
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Костюмы
Это может быть классический белый костюм — как брючный, так и с юбкой карандаш, также можно скомбинировать шелковое платье миди и белый oversize жакет.
Костюмы для жениха
Каждый жених в этот день хочет выглядеть безупречно. У женихов всегда есть выбор между классикой и современными трендами. Главный тренд — раскрыть индивидуальность мужчины. Это могут быть смокинги, фраки, слим фит, костюмы в полоску, в клетку, двух цветов или просто брюки, рубашка и подтяжки.
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Аксессуары и украшения
Тренд сезона весна/лето 2021 на украшения тоже наиболее комфортный для невест. Ни для кого не секрет, что белое золото завоевало рынок, оставив желтое золото в тени, но в 2021 году предпочтение будет как белым, так и теплым оттенкам.
Для романтического образа и пышного атласного платья могут подойти роскошные серьги с бриллиантами, винтажные и цветочные узоры, минималистичные кольца, нити или серьги с одним бриллиантом.
Отличным аксессуаром для невесты может стать вуалетка, которая запросто способна заменить фату.
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Обручальные кольца
Как в одежде, так и в кольцах молодые предпочитают индивидуальность. Есть те, кто заказывают кольца от мировых брендов, к примеру, Chopard, Bvlgari, Tiffany. Все чаще я слышу, что пара заказывает кольца под себя со своим дизайном и со своим смыслом.
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Обувь
При выборе обуви нужно учитывать не только тренд и стиль. Самое главное, чтобы обувь была удобной, ведь большинство невест рассчитывают провести в ней целый день.
Какие формы и модели туфель сейчас в моде? Прежде всего это классические лодочки с открытым носиком или с открытой пяточкой, с бантом, на застежке, с кружевной вставкой, лаковые, нюдовые, на низком или среднем каблуке.
Каблук может быть как тонкая шпилька, так и толстый каблук.
Обувной тренд для жениха
Чаще всего мужчины выбирают себе обувь, которую смогут надеть не только на свадьбу, но и на другие важные события или дополнить свой бизнес-стиль.
Мужские туфли уже давно являются предметом трепетного отношения у представителей сильной половины человечества. Что касается трендов, классические туфли всегда в моде, также в тренде лоферы, оксфорды. Они могут быть как из высококачественной кожи, лаковые, так и из замша, если образ жениха в Casual стиле. Выбирайте туфли такого же цвета, как и ваши брюки или немного темнее. Ремень также выбирайте под цвет обуви.
Топ-5 мировых брендов
SALVATORE FERRAGAMO
BRUNO MAGLI
CARMINA
SANTONI
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Звездные образы
Вот несколько звездных образов, которые вдохновляют на смелый и изящный образ для жениха и невесты.
Свадьба миллиардера Ставроса Ниархос и бизнес-леди Дарьи Жуковой состоялась 18 января 2020.
Известная модель Наталья Водянова решила официально связать себя узами брака с Антуаном Арно. Невеста выглядела просто, но при этом очень стильно: лаконичный белоснежный костюм из легкой ткани сидел на модели отлично.
Известная итальянская звезда Виттория сыграла свадьбу в начале лета 2020 года с о своим возлюбленным Матео Миллери на острове Ибица. Пандемия внесла свои коррективы в планы молодых, и свадьба прошла в узком кругу родных.
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Свадебный букет и бутоньерка
Институт цвета PANTONE определил цвет 2021 года — это желтый и серый. Возможно кто-то из невест рискнет и возьмет эти цвета заглавными для флористики и декора. Тренд — летние ярко-желтые цветы. Также в тренде 2021 точно будут свободные, раскидистые, дышащие букеты невесты белых и пудровых оттенков.
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Макияж, маникюр, прическа
Уже давно в моде естественный макияж. Наш топ-3 — это нюдовый макияж, smokey eyes, стрелки и нюдовые губы.
Что касается маникюра, то острые, темные, яркие и с рисунками ногти уже давно считаются пережитком прошлого. То, что никогда не выходит из моды и в тренде — это классический аккуратный френч, пастельные однотонные оттенки и омбре.
Если мы говорим о прическах, то тренд этого года: распущенные волосы, легкая волна или нежный романтичный пучок.
Что касается жениха, то лучше всего в этот важный для них день в барбершоп. Профессиональный барбер кропотливо сделает прическу, правильный антураж и богатый сервис. Также это колоссальная локация для фотосессии сборов жениха.
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Свадебный торт
В наше время гости делятся на мясоедов, вегетарианцев и на тех, кто не ест глютен и лактозу. Сейчас столько разновидностей кухни и индивидуальных предпочтений: легкие салаты, карпаччо, стейки, морепродукты. Французская, итальянская, POKE и даже бургеры набирают обороты.
Но какая свадьба без свадебного торта! Тренд этого года, как и в 2020-м — это лаконичность, минимализм и монохром.
Цвет может быть как белый, так и черный.
Торт может быть абсолютно любого цвета, главное, чтобы он отражал основную концепцию вашей свадьбы. Сейчас модно оформлять торт изомальтом (карамелью), рисовой или вафельной бумагой, сахарными цветами, шоколадными сферами, рисунками или лепестками.
Форма торта может как круглая (классика), так и куб, ведь тренд сейчас на геометрические формы.
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Пригласительные
Мода сейчас на минимализм и пригласительные не исключение. В свадебной полиграфии тренд 2021 года на нестандартные формы, материалы. Бумага, ленты и сургуч далеко не единственный материал. Для смелых решений можно использовать дерево, стекло, метал, бетон, растения и природные минералы.
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Типичные ошибки в организации свадьбы
Топ-3 ошибок, которых вы можете избежать в ходе организации свадьбы:
1. Экономить при выборе подрядчиков
Свадебные затраты — не самый приятный момент при подготовке. Но экономия может вас очень сильно разочаровать результатом оказанных услуг. Зачастую подозрительно низкая цена говорит о сомнительном качестве.
2. Начать готовиться к свадьбе, не определив заранее свой бюджет
Очень важно на самом начальном этапе определить примерный бюджет и выделить самые ключевые и важные позиции, без которых не обойтись.
3. Задействовать своих друзей в качестве свадебных подрядчиков
Свадьба — это важное мероприятие в вашей жизни, и она не дает право на ошибку, поэтому не стоит рисковать хорошими отношениями из-за некачественно выполненных услуг, тем более ваши друзья это гости на вашей свадьбе. Позвольте им насладиться праздником!