От кодирования до "торпеды": помогают ли альтернативные способы борьбы с алкоголизмом?

Личный опыт

Кристине (имя изменено) давно отчаялась спасти отца-алкоголика. Сейчас ему около 60, и он злоупотреблял алкоголем еще когда Кристине была ребенком, но ситуация ухудшилась после экономического кризиса 2008 года.

“Папа просто стал напиваться. Если всю мою жизнь то, что он выпивал, казалось обыденностью, то после кризиса папа стал настоящим алкоголиком, доза нужна была ему каждый день. Иначе с ним было сложно общаться, но выпив, он становился приятным собеседником. Серьезность ситуации я поняла одним субботним утром, около девяти часов утра, когда он шел из ближайшего магазина с алкоголем, после чего я не видела его весь день — он просто пил в своем гараже”, — рассказывает Кристине.