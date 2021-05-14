Красота и здоровье
14.05.2021, 13:03

От кодирования до "торпеды": помогают ли альтернативные способы борьбы с алкоголизмом?

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Айя Богданова
журналист, rus.delfi.lv
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by cottonbro from Pexels
Кодирование от алкоголизма — популярная в Латвии процедура. Методы, которые используют в нашей стране, были популярны еще в Советском Союзе, а в других странах они обычно связаны с народными традициями и религиозными взглядами. Комплементарная медицина регулируется каждым государством индивидуально, в зависимости от этого проводить манипуляции могут как профессионалы, так и целители. В Латвии утверждены методы, которые используют профессионалы. Какие именно и работают ли они, выяснил DELFI.

Личный опыт

Кристине (имя изменено) давно отчаялась спасти отца-алкоголика. Сейчас ему около 60, и он злоупотреблял алкоголем еще когда Кристине была ребенком, но ситуация ухудшилась после экономического кризиса 2008 года.

“Папа просто стал напиваться. Если всю мою жизнь то, что он выпивал, казалось обыденностью, то после кризиса папа стал настоящим алкоголиком, доза нужна была ему каждый день. Иначе с ним было сложно общаться, но выпив, он становился приятным собеседником. Серьезность ситуации я поняла одним субботним утром, около девяти часов утра, когда он шел из ближайшего магазина с алкоголем, после чего я не видела его весь день — он просто пил в своем гараже”, — рассказывает Кристине.

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