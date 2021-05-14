14.05.2021, 13:03
От кодирования до "торпеды": помогают ли альтернативные способы борьбы с алкоголизмом?(10)
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Кодирование от алкоголизма — популярная в Латвии процедура. Методы, которые используют в нашей стране, были популярны еще в Советском Союзе, а в других странах они обычно связаны с народными традициями и религиозными взглядами. Комплементарная медицина регулируется каждым государством индивидуально, в зависимости от этого проводить манипуляции могут как профессионалы, так и целители. В Латвии утверждены методы, которые используют профессионалы. Какие именно и работают ли они, выяснил DELFI.