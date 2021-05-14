Ультратонкий и легкий ноутбук Huawei Matebook X для активных людей
Недавно в продажу в Эстонии поступил обративший на себя большое внимание во всем мире топовый ноутбук: 13-дюймовый особенно тонкий и легкий Huawei MateBook X, несмотря на свой размер использующий передовые технологии и работающий без подзарядки до 9 часов. Все эти качества делают Matebook X идеальным спутником для тех, кто ведет активный и мобильный образ жизни и хочет, чтобы их ноутбук был одновременно мощным и стильным.
Легкий, маленький и прочный
При создании компьютера особое внимание уделялось его портативности — устройство отлично подходит для активных пользователей. MateBook X весит всего 1 килограмм, а его толщина в самом толстом месте корпуса составляет лишь 13,6 миллиметра. В результате ноутбук занимает в сумке столько же места, сколько качественный журнал среднего размера.
Чтобы ноутбук можно было повсюду носить с собой и использовать в самых разных ситуациях, он должен быть очень прочным. При создании MateBook X особое внимание уделялось мобильности и прочности корпуса: он вырезан из цельного куска сплава магния и алюминия и легко выдерживает интенсивное ежедневное использование.
Мощная “начинка”
Huawei MateBook X является идеальным инструментом и для самых требовательных пользователей. Ноутбук использует процессор Intel Core 10 поколения и до 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет с комфортом работать и просматривать развлекательный контент. Благодаря улучшенной возможности работы с несколькими экранами Huawei Share взаимодействие устройств становится еще более удобным. Кроме того, MateBook X — первый компьютер Huawei, поддерживающий Wi-Fi 6.
Превосходный экран
Хотя сам Matebook X — небольшой компьютер, не стоит опасаться, что его экран окажется слишком маленьким для работы или развлечений. 13-дюймовый ноутбук обладает full-view с соотношением сторон 3:2. У экрана нет отвлекающих рамок — смотрите вы фильм или работаете, например в Excel, одновременно отображается больше информации. 100 % отображение цветов sRGB обеспечивает оптимальный опыт в работе, в создании контента и при просмотре фильмов.
Экран сенсорный и позволяет использовать привычные по смартфонам жесты — например, делать снимки экрана, проводя тремя пальцами вниз по дисплею.
Элегантная красота
Несомненно, устройства, которые мы носим с собой — будь то телефон, наушники, часы или ноутбук — становятся важной частью нашего стиля. Дизайн Matebook X, безусловно, оправдает ожидания даже самого требовательного гуру моды. Поверхность корпуса гладкая, что придает устройству элегантный и стильный внешний вид. Дизайн компьютера вдохновлен перламутром — материалом с твердой, но элегантной завораживающей переливающейся поверхностью, который любят ювелиры всего мира. Для создания перламутрового визуального эффекта при отделке корпуса ноутбука использован сверкающий порошок, который на свету обеспечивает красивые цветовые сочетания.
Максимально долго без зарядки
Чтобы в течение всего дня было можно перемещаться с ноутбуком и использовать его, например на скамейке в парке, на пляже или на террасе, очень важно, чтобы аккумулятор компьютера работал долго. Несмотря на небольшой размер Huawei MateBook X без подзарядки он может работать до 9 часов. Ноутбук можно заряжать с помощью адаптера USB-C — это значит, что используя один адаптер, вы сможете подзаряжать ноутбук, телефон, наушники и планшет.