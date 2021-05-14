Ультратонкий и легкий ноутбук Huawei Matebook X для активных людей

Недавно в продажу в Эстонии поступил обративший на себя большое внимание во всем мире топовый ноутбук: 13-дюймовый особенно тонкий и легкий Huawei MateBook X, несмотря на свой размер использующий передовые технологии и работающий без подзарядки до 9 часов. Все эти качества делают Matebook X идеальным спутником для тех, кто ведет активный и мобильный образ жизни и хочет, чтобы их ноутбук был одновременно мощным и стильным.

Легкий, маленький и прочный



При создании компьютера особое внимание уделялось его портативности — устройство отлично подходит для активных пользователей. MateBook X весит всего 1 килограмм, а его толщина в самом толстом месте корпуса составляет лишь 13,6 миллиметра. В результате ноутбук занимает в сумке столько же места, сколько качественный журнал среднего размера.

Чтобы ноутбук можно было повсюду носить с собой и использовать в самых разных ситуациях, он должен быть очень прочным. При создании MateBook X особое внимание уделялось мобильности и прочности корпуса: он вырезан из цельного куска сплава магния и алюминия и легко выдерживает интенсивное ежедневное использование.

Мощная “начинка”



Huawei MateBook X является идеальным инструментом и для самых требовательных пользователей. Ноутбук использует процессор Intel Core 10 поколения и до 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет с комфортом работать и просматривать развлекательный контент. Благодаря улучшенной возможности работы с несколькими экранами Huawei Share взаимодействие устройств становится еще более удобным. Кроме того, MateBook X — первый компьютер Huawei, поддерживающий Wi-Fi 6.

Превосходный экран