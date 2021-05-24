Прорыв в приготовлении горячих и холодных кофейных напитков
JURA представляет новое достижение швейцарских технологий — первую в мире кофемашину домашней серии для приготовления холодных кофейных напитков. С JURA Z10 вы сможете приготовить как горячие, так и холодные кофейные напитки. Холодные кофейные напитки стали настоящей сенсацией среди любителей кофе, хотя метод холодного заваривания был давно известен в Японии, но до нас дошел благодаря увлечению этой техникой приготовления кофе американских бариста.
Кофемашина JURA Z10 готовит кофе Cold Brew одним легким касанием кнопки. Холодная вода под высоким давлением проходит, пульсируя, через молотый кофе, и через мгновение ваш бодрящий, летний кофейный напиток готов. Cold Brew сильно отличается от кофе со льдом или просто остывшего кофе, аромат которого уже исчез. Холодные кофейные напитки JURA получаются по-настоящему освежающими и восхищают своим мягким вкусом.
Непревзойденный аромат и широкий выбор напитков
Процесс холодной экстракции Cold Brew — это не единственная сенсация в арсенале кофемашины премиум-класса Z10. При более близком знакомстве с кофемашиной вы наверняка заметите, что этот шедевр швейцарских инженеров опережает все имеющиеся на сегодняшний день технологии приготовления кофе у вас дома. Для новой кофемашины компания JURA спроектировала заварной блок 8-го поколения. Его уникальная 3D-технология заваривания гарантирует, что вода равномерно проходит через молотый кофе на нескольких уровнях. Благодаря этому аромат раскрывается максимально — как в горячих, так и в холодных кофейных напитках.
Неизменная элегантность
Безусловно, новая модель отличается неповторимым стилем в лучших традициях дизайнерских решений компании, отмеченных бесчисленными наградами. Кофемашина оснащена быстрым 4,3-дюймовым сенсорным экраном, а изогнутая алюминиевая передняя панель подтверждает повышенное внимание к деталям и подчеркивает высочайшее мастерство дизайнеров.
Главной целью компании является создание таких кофемашин, внешний вид и техническое оснащение которых остается современным и актуальным на долгие годы, что не может не вызвать чувства гордости у любого обладателя кофемашины JURA. Бескомпромиссное качество, долговечные материалы премиум-класса и новейшие технологии гарантируют как совершенство вкуса, так и эстетическое удовольствие на протяжении всего срока службы кофемашины.
Умные технологии
К кофемашине прилагается Wi-Fi модуль, с помощью которого вы можете удобно подключиться к приложению J.O.E и использовать все функции кофемашины на своем смарт-устройстве. Таким образом заказ любимого кофейного напитка из любой комнаты вашего дома или запуск процесса очистки кофемашины со смартфона становится новой реальностью. Например, если вы пользуетесь смарт-часами, то J.O.E синхронизирует последний выбранный кофейный напиток с вашим устройством и сразу сообщит, когда нужно добавить в кофемашину воду или кофейные зерна.
Инженеры JURA также разработали инновационную и уникальную кофемолку, аналогов которой нет. Эта кофемолка быстро и точно настраивает помол кофейных зерен в соответствии с выбранным вами кофейным напитком. Теперь вы можете предварительно сохранить свою любимую степень помола для каждого кофейного напитка отдельно. Помол влияет на вкусовые качества кофейного напитка, и для холодного кофе, эспрессо или черного кофе нужен свой конкретный вид помола. С кофемолкой Z10 вы сможете настроить помол для любого вида кофе согласно своим предпочтениям и открыть для себя истинный неповторимый аромат каждого напитка.
Настоящая находка для летней террасы
Впереди длинное лето и теплые вечера, когда так приятно выпить кофе на террасе, одному или в компании друзей. Кофе Cold Brew — еще и отличная основа для летних прохладительных коктейлей, которые одинаково хороши как просто со льдом, так и с соком, тоником или газированной водой. Можно также добавить различные сиропы, пряные травы или экзотические фрукты. Освежающие коктейли на основе холодного кофе станут роскошным дополнением и вашей новой традицией этим летом.
Кофемашина Z10 и каждая чашка кофе, приготовленная с ее помощью, горячего или холодного — это настоящие шедевры кофейного мира. И насколько привычной частью жизни ни стала бы для вас эта роскошь, новизна вкусов кофейных напитков JURA никогда не перестанет радовать и вдохновлять вас.
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