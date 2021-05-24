Прорыв в приготовлении горячих и холодных кофейных напитков

Главной целью компании является создание таких кофемашин, внешний вид и техническое оснащение которых остается современным и актуальным на долгие годы, что не может не вызвать чувства гордости у любого обладателя кофемашины JURA. Бескомпромиссное качество, долговечные материалы премиум-класса и новейшие технологии гарантируют как совершенство вкуса, так и эстетическое удовольствие на протяжении всего срока службы кофемашины.

Процесс холодной экстракции Cold Brew — это не единственная сенсация в арсенале кофемашины премиум-класса Z10. При более близком знакомстве с кофемашиной вы наверняка заметите, что этот шедевр швейцарских инженеров опережает все имеющиеся на сегодняшний день технологии приготовления кофе у вас дома. Для новой кофемашины компания JURA спроектировала заварной блок 8-го поколения. Его уникальная 3D-технология заваривания гарантирует, что вода равномерно проходит через молотый кофе на нескольких уровнях. Благодаря этому аромат раскрывается максимально — как в горячих, так и в холодных кофейных напитках.

Кофемашина JURA Z10 готовит кофе Cold Brew одним легким касанием кнопки. Холодная вода под высоким давлением проходит, пульсируя, через молотый кофе, и через мгновение ваш бодрящий, летний кофейный напиток готов. Cold Brew сильно отличается от кофе со льдом или просто остывшего кофе, аромат которого уже исчез. Холодные кофейные напитки JURA получаются по-настоящему освежающими и восхищают своим мягким вкусом.

JURA представляет новое достижение швейцарских технологий — первую в мире кофемашину домашней серии для приготовления холодных кофейных напитков. С JURA Z10 вы сможете приготовить как горячие, так и холодные кофейные напитки. Холодные кофейные напитки стали настоящей сенсацией среди любителей кофе, хотя метод холодного заваривания был давно известен в Японии, но до нас дошел благодаря увлечению этой техникой приготовления кофе американских бариста.

Умные технологии

К кофемашине прилагается Wi-Fi модуль, с помощью которого вы можете удобно подключиться к приложению J.O.E и использовать все функции кофемашины на своем смарт-устройстве. Таким образом заказ любимого кофейного напитка из любой комнаты вашего дома или запуск процесса очистки кофемашины со смартфона становится новой реальностью. Например, если вы пользуетесь смарт-часами, то J.O.E синхронизирует последний выбранный кофейный напиток с вашим устройством и сразу сообщит, когда нужно добавить в кофемашину воду или кофейные зерна.

Инженеры JURA также разработали инновационную и уникальную кофемолку, аналогов которой нет. Эта кофемолка быстро и точно настраивает помол кофейных зерен в соответствии с выбранным вами кофейным напитком. Теперь вы можете предварительно сохранить свою любимую степень помола для каждого кофейного напитка отдельно. Помол влияет на вкусовые качества кофейного напитка, и для холодного кофе, эспрессо или черного кофе нужен свой конкретный вид помола. С кофемолкой Z10 вы сможете настроить помол для любого вида кофе согласно своим предпочтениям и открыть для себя истинный неповторимый аромат каждого напитка.

Настоящая находка для летней террасы

Впереди длинное лето и теплые вечера, когда так приятно выпить кофе на террасе, одному или в компании друзей. Кофе Cold Brew — еще и отличная основа для летних прохладительных коктейлей, которые одинаково хороши как просто со льдом, так и с соком, тоником или газированной водой. Можно также добавить различные сиропы, пряные травы или экзотические фрукты. Освежающие коктейли на основе холодного кофе станут роскошным дополнением и вашей новой традицией этим летом.

Кофемашина Z10 и каждая чашка кофе, приготовленная с ее помощью, горячего или холодного — это настоящие шедевры кофейного мира. И насколько привычной частью жизни ни стала бы для вас эта роскошь, новизна вкусов кофейных напитков JURA никогда не перестанет радовать и вдохновлять вас.

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