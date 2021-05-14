14.05.2021, 09:48
11 удивительных фактов о кофе
Burst
Можно ли взбодриться, просто взглянув на кофе? Какой способ приготовления самый полезный? Сколько чашек ароматного напитка в день можно выпить без последствий? Разбирался сайт Здоровье Mail.Ru.
- Любовь к кофе защищает женщин от ожирения: у тех, кто выпивает две-три чашки напитка в день, ниже объем жировой ткани, чем у тех, кто пьет меньше кофе.
- Черный кофе лучше не пить натощак: если после ночи фрагментированного сна выпить крепкий черный кофе до завтрака, уровень сахара в крови повысится до 50%.
- Кофеином можно передозироваться. Чтобы кофеин принес серьезный вред, его концентрация в крови должна быть около 15 мг/л. Смертельная доза - 80-100 мг/л или примерно 10 г для среднестатистического человека. В таких дозах кофеин вызывает фибрилляцию желудочков сердца.
- Качество растворимого кофе можно проверить с помощью холодной воды. Если при растворении на дне образуются осадки, это говорит о нарушении технологии производства.
- Кофеин содержится не только в кофе. Есть он также в зеленом и черном чае, темном и молочном шоколаде, коле, энергетических напитках.
- Считается, что взрослый человек без риска для здоровья может выпить до 3-5 чашек кофе в день (если чашки объемом по 250 мл и у человека нет проблем с сердцем).
- Самый полезный способ приготовления кофе, по оценке Норвежского института общественного здравоохранения и Гетеборгского университета (Швеция), - это фильтрование.
- Обильное питье кофе препятствует образованию камней в желчном пузыре. Одна чашка кофе в день снижает этот риск на 3%. А у тех, кто выпивает по шесть чашек кофе в день, и даже больше, риск появления камней в желчном пузыре на 23% ниже, чем у тех, кто вообще не пьет кофе, установили датские исследователи.
- Употребление кофе вечером не способствует бессоннице, вопреки расхожему представлению. Никотин и алкоголь в этом смысле куда более серьезные угрозы для нормального сна.
- Существуют генетические заболевания, симптомы которого снимаются только крепким кофе. 11-летний француз страдает от дискинезии, вызванной мутациями в гене ADCY5. Этот ген в норме регулирует выработку белка, отвечающего за контроль над мышечными сокращениями. В результате мутаций этот процесс нарушается, что приводит к неконтролируемым, очень сильным и болезненным мышечным спазмам.
- Чтобы взбодриться, необязательно пить много кофе: иногда достаточно просто посмотреть на напиток. Такой психологический эффект обнаружили ученые из Университета Монаш (Австралия) и Торонтского университета (Канада).