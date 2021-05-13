Эффективность нового противовирусного лекарства также подтверждена исследованиями
Спреи и пастилки для носа и горла, содержащие йота-каррагинан, уже используются во всем мире для лечения вирусных заболеваний дыхательных путей. В ЕС йота-каррагинан классифицируется как медицинское средство класса IIa для профилактики и лечения вирусных заболеваний дыхательных путей, подходящее для взрослых и для детей от 1 года. Он безопасен также для беременных и кормящих женщин. Медицинское средство, содержащее йота-каррагинан, теперь можно купить и в Эстонии. Этот спрей для носа называется Agovirax.
“Как известно, респираторные вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем. Поэтому в дополнении к другим защитным мерам часто рекомендуется промывать нос и использовать противовирусные спреи для носа. Цель состоит в том, чтобы уменьшить проникновение вирусных частиц в клетки слизистой оболочки. Более низкая вирусная нагрузка снижает риск заражения, и даже если человек заболеет, то симптомы будут слабее или продолжаться более короткое время. Конечно, не стоит доверять рекламе или публично распространяемым бездоказательным утверждениям. Всегда нужно искать медицинскую информацию или данные клинических исследований, которые доказывают эффективность лекарства”, — подчеркивает Вайва Мицкявичене, врач ухо-горло-нос клиники InMedica.
“Сейчас все сосредоточены на COVID-19, но не следует забывать, что циркулируют и другие вирусы — такие как грипп, корь, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, а также ротавирус, норовирус, и другие вирусы, такие как риновирус, энтеровирус, парагрипп, обусловленные острыми простудными заболеваниями”, — говорит оториноларинголог Вайва Мицкявичене.
Мицкявичене рекомендует укреплять иммунитет и соблюдать общие меры предосторожности: избегать контактов с больными людьми и мест большого скопления людей, прикрывать лицо при кашле и чихании, носить маску и мыть руки.
“Важно понимать, что ни один противовирусный метод не эффективен на 100 %. Поэтому профилактика заболеваний, например ношение масок, мытье рук, улучшение здоровья или изменение стиля жизни, должна стать скорее привычкой, а не обязанностью”, — говорит оториноларинголог Мицкявичене.
Инновация, которая меняет профилактику и лечение простудных заболеваний
Йота-каррагинан — первое противовирусное лекарство широкого спектра действия, которое эффективно против более 200 вирусов, вызывающих заболевания дыхательных путей. Антивирусное действие йота-каррагинана против вирусов, вызывающих простудные заболевания, доказано в ходе четырех клинических исследований, проведенных в Великобритании и Австрии. Они охватили более 600 пациентов с вирусными заболеваниями дыхательных путей.
“Свежие результаты исследования подтверждают способность лекарств, содержащих йота-каррагинан, подавлять распространение и размножение вируса. Для оценки воздействия этого действующего вещества на взрослых было проведено больше исследований, но также выяснено, что оно подходит и детям. И у взрослых, и у детей в первую неделю болезни наблюдаются существенно более легкие симптомы простудного заболевания, при этом в выделениях из носа гораздо меньше генетического материала вируса”, — поясняет врач.
“Медицинский йота-каррагинан безопасен, хорошо переносится и имеет два положительных эффекта. Он формирует барьер для вирусов, вызывающих простуду, привлекая и окружая вирусы своим отрицательным зарядом, тем самым препятствуя их прикреплению к слизистой оболочке. Это снижает размножение и распространение вирусов, отвечающих за инфекции дыхательных путей”, — поясняет Мицкявичене.
Может использоваться как дополнительная мера защиты от COVID-19
Недавние исследования in vitro подтвердили, что йота-каррагинан блокирует также внедрение нового вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Чувствительность этого вируса к йота-каррагинану очень похожа на чувствительность бета-коронавируса человека OC43 к противовирусному веществу. Следует подчеркнуть, что коронавирусы многочисленны и, по статистике, они вызывают 10‒15 % простудных заболеваний ежегодно.
В настоящее время Marinomed начинает клинические испытания йота-каррагинана для профилактики SARS-CoV-2 / COVID-19.
“Препараты с этим действующим веществом не защищают безусловно от инфекции COVID-19, но доклинические исследования показали, что йота-каррагинан может снизить вероятность попадания вируса в клетку и сопутствующий этому риск заражения SARS-CoV-2. Препараты йота-каррагинана могут быть дополнительной мерой, особенно если невозможно избежать контактов с другими людьми, или если существует более высокая угроза возникновения более тяжелой формы COVID-19”, — говорит оториноларинголог Мицкявичене.
Профессор Рон Экклс почти 50 лет исследует инфекционные заболевания дыхательных путей и их лечение в Университете Кардиффа. По его словам, йота-каррагинан, извлеченный из съедобных красных водорослей, является одной из биомолекул с самым большим отрицательным зарядом.
“Йота-каррагинан в силу своего большого отрицательного заряда привлекает вирусы и полностью их окружает. Вирусы оказываются в ловушке этого вещества и удаляются из носа естественным путем — вирусы передвигаются вместе со слизью в горло и оттуда дальше в желудок, где они разрушаются желудочным соком”, — поясняет Экклс.
Он добавляет, что аэрозоли, содержащие йота-каррагинан, покрывают поверхность носовой полости защитным слоем. Это физический барьер, который препятствует распространению вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей.
“Я сам довольно скептически отношусь к опытам in vitro, но данные, собранные таким способом, важны. Исследования показали, что концентрация йота-каррагинана, необходимая для эффективного противовирусного действия, очень похожа для SARS-CoV-2 и для других респираторных вирусов. Следовательно, оздоровительные средства, содержащие йота-каррагинан, могли бы быть эффективны и против SARS-CoV-2. Окончательно профилактическое и лечебное действие против инфекции COVID-19 будет установлено в ходе клинических исследований в середине 2021 года”, — говорит профессор.
Доктор Мицкявичене отмечает, что обращают внимание на здоровье зачастую лишь заболев, и что профилактика не считается необходимой. “Я заметила, что даже сейчас, когда ситуация сложная как для нас, так и для всего мира, некоторые люди не соблюдают рекомендуемые меры защиты. Методы профилактики заболеваний — маски, мытье рук, использование йота-каррагинана и других противовирусных веществ, изменение образа жизни для улучшения здоровья — должны быть привычкой, а не краткосрочным обязательством. Быть может, понимание этого начнет все больше распространяться в обществе и люди будут лучше защищать себя и других”.