Эффективность нового противовирусного лекарства также подтверждена исследованиями

Спреи и пастилки для носа и горла, содержащие йота-каррагинан, уже используются во всем мире для лечения вирусных заболеваний дыхательных путей. В ЕС йота-каррагинан классифицируется как медицинское средство класса IIa для профилактики и лечения вирусных заболеваний дыхательных путей, подходящее для взрослых и для детей от 1 года. Он безопасен также для беременных и кормящих женщин. Медицинское средство, содержащее йота-каррагинан, теперь можно купить и в Эстонии. Этот спрей для носа называется Agovirax.

“Как известно, респираторные вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем. Поэтому в дополнении к другим защитным мерам часто рекомендуется промывать нос и использовать противовирусные спреи для носа. Цель состоит в том, чтобы уменьшить проникновение вирусных частиц в клетки слизистой оболочки. Более низкая вирусная нагрузка снижает риск заражения, и даже если человек заболеет, то симптомы будут слабее или продолжаться более короткое время. Конечно, не стоит доверять рекламе или публично распространяемым бездоказательным утверждениям. Всегда нужно искать медицинскую информацию или данные клинических исследований, которые доказывают эффективность лекарства”, — подчеркивает Вайва Мицкявичене, врач ухо-горло-нос клиники InMedica.

“Сейчас все сосредоточены на COVID-19, но не следует забывать, что циркулируют и другие вирусы — такие как грипп, корь, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, а также ротавирус, норовирус, и другие вирусы, такие как риновирус, энтеровирус, парагрипп, обусловленные острыми простудными заболеваниями”, — говорит оториноларинголог Вайва Мицкявичене.

Мицкявичене рекомендует укреплять иммунитет и соблюдать общие меры предосторожности: избегать контактов с больными людьми и мест большого скопления людей, прикрывать лицо при кашле и чихании, носить маску и мыть руки.