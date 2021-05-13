Как ходьба помогает похудеть, сколько нужно ходить и как это делать правильно? Разбираемся с фитнес-тренером Юлией Смоли

Я всегда рекомендую ходьбу ежедневно для жиросжигания. Разберём химические процессы, задействованные во время ходьбы, как и когда лучше ходить.

Почему ходьба?

Если правильно ходить, то через 10-15 минут начинает выделяться гормон адреналин. Он блокирует чувство голода и стимулирует распад жировой ткани. Вы тоже никогда не чувствуете голод во время ходьбы? А потом готовы съесть слона.

В процесс ходьбы немного расщепляется гликоген в печени, повышая уровень сахара в крови. Он не падает, и это идеальный фактор для того, чтобы мышечная масса не разрушалась, а разрушались именно жиры.

Когда ходить?

Утром, когда мы просыпаемся, у нас пик выброса кортизола — гормона стресса. Он разрушает мышечную ткань. И за счёт процесса, который называется глюконеогенез из нескольких аминокислот создает глюкозу, тем самым повышая уровень сахара в крови. Поэтому многие утром не хотят есть. Я, например, редко завтракаю. Также выделившийся за ночь соматотропный гормон продолжает работать — сжигать жиры. И это тоже блокирует чувство голода.

Если вы идёте на прогулку утром, то гормон кортизол начинает вам помогать. Вместо того чтобы разрушать мышцы он начинает разрушать жировую, хоть кортизол и гормон, который препятствует трате жиров. Раньше были научные работы, в которых убеждали не двигаться утром, на фоне повышенного кортизола. Но именно ходьбой мы можем гасить негативное действие этого гормона по утрам.

Что есть и пить?

Если вы заинтересованы в жиросжигании, то перед прогулкой есть ничего не стоит. Что бы мы не съели, на все будет выделение инсулина. Инсулин заблокирует выход жиров из жировых клеток. Пить во время ходьбы можно. Продолжительность прогулки 40-50 мин, после этого организмом выделяется инсулин на 15-20 минут и блокирует высвобождение жиров.

Как ходить?

Идеально ходить интервальными отрезками: 2 минуты активной ходьбы чередуем с минутой отдыха.

Когда есть после ходьбы?