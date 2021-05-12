36-летняя женщина за 13 лет брака родила 11 детей и не собирается останавливаться

36-летняя Кортни Роджерс вышла замуж в 2008 году. Ее избранником стал пастор по имени Крис. За годы брака супруги успели стать родителями 11 детей. У них растут шесть мальчиков и пять девочек, младшему ребенку шесть месяцев.

Mother-of-11 who's been pregnant every year since she got married reveals she's aiming for FOURTEEN children and makes sure they all get enough attention by homeschooling https://t.co/VLXIEEVQ2D — Angel'icson God'stime (@IcsonGod) May 10, 2021

По словам женщины, она часто слышит критику в свой адрес за то, что у нее много детей. Ее обвиняют в том, что она не уделяет достаточное количество времени всем детям. Однако Кортни есть, что ответить на это. Ее слова цитирует Daily Mail:

Мне говорят, что я не могу уделять всем внимание. Но обычно я слышу такое от тех, кто отправляет своих детей в школу. Не понимаю их логики. Я со своими нахожусь 24 часа в сутки. Кортни Роджерс

Все дети пары учатся дома. Родители стараются адаптировать уроки так, чтобы детям не приходилось много времени сидеть за партами. Передвигается семья в 15-местном фургоне.

Многодетная семья посчитала: в месяц они тратят на продукты около 1300 долларов. Кортни экономит деньги, часто покупая на распродажах. Раньше они ходили в рестораны, но потом поняли, что на это уходит довольно много денег.

К слову, пара не собирается останавливаться на 11 наследниках. Они хотят родить еще двух или трех детей.







