15 продуктов, которые убивают коронавирус

Все мы понимаем, что на предыдущие вопросы, скорее всего, ответ отрицательный.

Но есть и хорошая новость: ученые выявили несколько продуктов, которые действительно снижают риск заболевания, пусть и совсем чуть-чуть. А также — несколько таких, которые помогут быстрее восстановить обоняние и укрепить дыхательную систему.