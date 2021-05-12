12.05.2021, 16:06
15 продуктов, которые убивают коронавирус(7)
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Ковид становится все более и более изученным, но вокруг него по-прежнему много мифов и недопонимания. Например, можно ли как-то предупредить заболевание, если употреблять те или иные продукты? А вылечить, питаясь правильно? Разбирался сайт Здоровье Mail.Ru.
Все мы понимаем, что на предыдущие вопросы, скорее всего, ответ отрицательный.
Но есть и хорошая новость: ученые выявили несколько продуктов, которые действительно снижают риск заболевания, пусть и совсем чуть-чуть. А также — несколько таких, которые помогут быстрее восстановить обоняние и укрепить дыхательную систему.
- Черноплодная рябина (арония).
- Гранатовый сок.
- Зеленый чай.
- Красный перец.
- Индонезийский длинный перец.
- Кимчхи.
- Капуста.
- Яйца.
- Цельный рис.
- Грецкие орехи.
- Голубая рыба (сайра, скумбрия, сельдь).
- Томаты.
- Печень трески.
- Чайный гриб.
- Зелень.
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