Красота и здоровье
12.05.2021, 16:06

15 продуктов, которые убивают коронавирус

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Photo by hitesh choudhary from Pexels
Ковид становится все более и более изученным, но вокруг него по-прежнему много мифов и недопонимания. Например, можно ли как-то предупредить заболевание, если употреблять те или иные продукты? А вылечить, питаясь правильно? Разбирался сайт Здоровье Mail.Ru.

Все мы понимаем, что на предыдущие вопросы, скорее всего, ответ отрицательный.

Но есть и хорошая новость: ученые выявили несколько продуктов, которые действительно снижают риск заболевания, пусть и совсем чуть-чуть. А также — несколько таких, которые помогут быстрее восстановить обоняние и укрепить дыхательную систему.


Источники:

  1. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.30.360545v1.full
  2. https://health.mail.ru/news/uchenye_nazvali_oblegchayuschiy_techenie_kovida/
  3. https://health.mail.ru/news/vyyavlen_ubivayuschiy_koronavirus_produkt/
  4. https://health.mail.ru/news/nazvany_pomogayuschie_zaschischat_legkie_ot/
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