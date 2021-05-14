Как понять, что вам пора обратиться к сексологу?(1)
Первая причина: непонимание самого себя
На первой консультации я всегда проговариваю с клиентом следующее: будьте готовы к тому, что положительные изменения в вашей сексуальной жизни повлекут за собой изменения и в других сферах жизни тоже.
Вы можете осознать, что не любите свою работу и хотите уйти с нее, или что определенные отношения вас травмируют. Почему наблюдается такая закономерность? Потому что комфортная сексуальная жизнь напрямую связана с осознанием того, что тебе доставляет удовольствие, а что приносит дискомфорт. Осознание тех или иных черт характера, своих эмоций, желаний, потребностей, границ удовольствия происходит через установление эмоционального контакта с собой.
Это я и хочу выделить как первую и главную причину обратиться к сексологу.
Контакт позволит вам не только понимать свои желания и эмоции, но и пребывать в них.
Что это значит? Например, вы занимаетесь сексом, а в голову лезут счета за коммуналку и список покупок на неделю. Или вы периодически отвлекаетесь на посторонние мысли во время мастурбации. Или во время ласк вы думаете, какой дальше сделать шаг, вместо того чтобы наслаждаться процессом. Пребывать в удовольствии, в приятной эмоции - это значит полностью погрузиться в ощущения. Уметь «отключать» голову. Не отвлекаться на посторонние дела, оставаться в контакте со своими ощущениями.
Помимо эмоционального контакта с собой, на сексуальную жизнь влияет и телесный контакт. Казалось бы, нет ничего ближе и роднее в этом мире, чем собственное тело. Но насколько хорошо вы умеете общаться с ним: доставлять себе телесное удовольствие или усиливать уже имеющиеся ощущения, успокаивать себя через тело или возбуждать?
Самостоятельно исследовать свое тело, даже если у вас есть партнер, который отлично может с ним обращаться, важно, поскольку никто не сможет понять потребности вашего тела лучше, чем вы сами. И я говорю не только про сексуальные потребности. Умение слышать свое тело, дружить с ним, заботиться о нем позволяет регулировать эмоциональное состояние. Скажем, успокоить себя во время стрессовой ситуации или взбодрить сонным утром - это не менее важно, чем удовлетворение сексуального желания, а нередко и куда более важно.
Какие проблемы в сексуальной сфере вызваны недостаточным контактом с собой?
Список внушительный:
- слабый оргазм или его отсутствие,
- трудности в мастурбации,
- отсутствие удовольствия во время секса,
- неяркие ощущения от полового акта,
- трудности с выключением мыслей и погружением в ощущения во время сексуального контакта,
- проблемы с эрекцией у мужчин и смазкой у женщин,
- потеря сексуального влечения, страх сексуального контакта.
Конечно же, перечисленные мною проблемы могут возникать не только из-за слабого контакта со своими эмоциями и телом, однако укрепление этого контакта способствует улучшению сексуальной жизни в любом случае.
Вторая причина: сексуальные травмы
Травмы на сексуальной почве я понимаю в широком смысле и включаю в эту группу все события, которые могли травмировать сексуальную сферу.
Но сексуальные травмы могут быть получены и без насилия, например, это травма вследствие измены. Она может проявлять себя как в контакте с партнером, так и в контакте с собой. Травма в контакте с партнером проявляется в ощущении дискомфорта при сексуальном взаимодействии или в отсутствии этого взаимодействия вообще. Последствия измены представляют собой нарушенное доверие в отношениях, и как следствие - в сексе между партнерами, брезгливость по отношению к телу партнера или внезапные всплывающие картинки о том, как измена происходила.
В контакте с собой эта травма проявляется следующим образом: вы можете испытывать неприятные ассоциации при мастурбации, или у вас может пропасть желание мастурбировать вообще. Возможно, вам будут неприятны любые эротические прикосновения к себе.
В кабинете сексолога вы сможете проработать травму после измены как в одиночку, так и в паре с партнером.
Третья причина: стремление к новому
Но поводом пойти к сексологу может послужить не только наличие явных проблем в сексуальной сфере, но и желание наполнить ее новыми ощущениями.
К сожалению, каким бы потрясающим ни был секс, если он повторяется из раза в раз, то со временем начинает наскучивать. Сексолог поможет вам еще сильнее укрепить ваше сексуальное общение, раскрыть новые желания и расширить границы удовольствия.
А комфортная, разнообразная, чувственная сексуальная жизнь станет неисчерпаемым источником энергии и вдохновения для организации повседневности в целом.