Как понять, что вам пора обратиться к сексологу?

Самостоятельно исследовать свое тело, даже если у вас есть партнер, который отлично может с ним обращаться, важно, поскольку никто не сможет понять потребности вашего тела лучше, чем вы сами. И я говорю не только про сексуальные потребности. Умение слышать свое тело, дружить с ним, заботиться о нем позволяет регулировать эмоциональное состояние. Скажем, успокоить себя во время стрессовой ситуации или взбодрить сонным утром - это не менее важно, чем удовлетворение сексуального желания, а нередко и куда более важно.

Помимо эмоционального контакта с собой, на сексуальную жизнь влияет и телесный контакт. Казалось бы, нет ничего ближе и роднее в этом мире, чем собственное тело. Но насколько хорошо вы умеете общаться с ним: доставлять себе телесное удовольствие или усиливать уже имеющиеся ощущения, успокаивать себя через тело или возбуждать?

Что это значит? Например, вы занимаетесь сексом, а в голову лезут счета за коммуналку и список покупок на неделю. Или вы периодически отвлекаетесь на посторонние мысли во время мастурбации. Или во время ласк вы думаете, какой дальше сделать шаг, вместо того чтобы наслаждаться процессом. Пребывать в удовольствии, в приятной эмоции - это значит полностью погрузиться в ощущения. Уметь «отключать» голову. Не отвлекаться на посторонние дела, оставаться в контакте со своими ощущениями.

Контакт позволит вам не только понимать свои желания и эмоции, но и пребывать в них.

Вы можете осознать, что не любите свою работу и хотите уйти с нее, или что определенные отношения вас травмируют. Почему наблюдается такая закономерность? Потому что комфортная сексуальная жизнь напрямую связана с осознанием того, что тебе доставляет удовольствие, а что приносит дискомфорт. Осознание тех или иных черт характера, своих эмоций, желаний, потребностей, границ удовольствия происходит через установление эмоционального контакта с собой.

На первой консультации я всегда проговариваю с клиентом следующее: будьте готовы к тому, что положительные изменения в вашей сексуальной жизни повлекут за собой изменения и в других сферах жизни тоже.

Какие проблемы в сексуальной сфере вызваны недостаточным контактом с собой?

Список внушительный:

слабый оргазм или его отсутствие,

трудности в мастурбации,

отсутствие удовольствия во время секса,

неяркие ощущения от полового акта,

трудности с выключением мыслей и погружением в ощущения во время сексуального контакта,

проблемы с эрекцией у мужчин и смазкой у женщин,

потеря сексуального влечения, страх сексуального контакта.



Конечно же, перечисленные мною проблемы могут возникать не только из-за слабого контакта со своими эмоциями и телом, однако укрепление этого контакта способствует улучшению сексуальной жизни в любом случае.

Вторая причина: сексуальные травмы

Травмы на сексуальной почве я понимаю в широком смысле и включаю в эту группу все события, которые могли травмировать сексуальную сферу.

Первая проблема - сексуальное насилие. Только вы можете знать, насколько оно сейчас влияет на вашу жизнь, но если вы испытываете любой дискомфорт в сексе, то это повод обратиться к сексологу, так как возможно, что он связан с непроработанной травмой. Даже если событие произошло очень очень давно и вам кажется, что уже время ушло и ничего не сделать, или если ваша история настолько травматична, что вам кажется, будто ни один сексолог не сталкивался с подобным и не сможет помочь.



В сексологической практике хорошо изучены методы работы с последствиями насилия, с этим действительно можно справиться.



Но сексуальные травмы могут быть получены и без насилия, например, это травма вследствие измены. Она может проявлять себя как в контакте с партнером, так и в контакте с собой. Травма в контакте с партнером проявляется в ощущении дискомфорта при сексуальном взаимодействии или в отсутствии этого взаимодействия вообще. Последствия измены представляют собой нарушенное доверие в отношениях, и как следствие - в сексе между партнерами, брезгливость по отношению к телу партнера или внезапные всплывающие картинки о том, как измена происходила.