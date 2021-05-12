Как Кейт Миддлтон удается продержаться целый день на каблуках без боли? Эксперт делится секретом(14)
По словам Мейер, Кейт Миддлтон носит специальные колготки из прозрачной синтетической ткани, на подошву которых нанесены гелевые полоски. Указанная деталь обеспечивает прочное сцепление стоп с внутренними стельками обуви и значительно снижает скольжение.
“Вы никогда не увидите женщину из королевской семьи без телесных колготок. Я бы сказала, это самое жесткое правило протокола”, — прокомментировала Мейер.
Уточняется, что супруга принца Уильяма предпочитает колготки марки John Lewis стоимостью шесть фунтов стерлингов (около 7 евро), а также пользуется кожаными стельками производителя Alice Bow за 16,95 фунтов стерлингов (около 20 евро).
В марте Мика Мейер назвала способ герцогини Кембриджской Кэтрин скрыть нижнее белье под одеждой. Она заявила, что Миддлтон предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета.