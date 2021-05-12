БАДы для потери веса неэффективны: обобщение клинических испытаний

Растительные БАДы приводят к незначительной потере веса даже по сравнению с плацебо и не полезны для здоровья, заключили ученые. Сейчас исследователи призывают изучить долгосрочный эффект БАДов на здоровье.

В последнее время мировая индустрия биоактивных добавок на растительной или животной основе сильно выросла. По состоянию на 2020 год она оценивалась в 41 млрд долларов.

Между тем, всего 20% появляющихся на рынке новых препаратов проходят проверку того, насколько обещания в их рекламе соответствуют реальным результатам. В некоторых странах единственное регуляторное требование к БАДАм — это определенное содержание немедицинских веществ.

В отличие от лекарственных средств, эффективность и безопасность БАДов не нужно доказывать с помощью клинических испытаний перед выходом на рынок, говорит ведущий автор исследования Эрика Бессел из Сиднейского университета.

“Тщательно проанализировав все доступные данные, мы пришли к выводу, что не можем рекомендовать эти препараты для потери веса”, — говорит она.

“Хотя большинство препаратов на первый взгляд безопасны в краткосрочной перспективе, к потере веса на клинически значимом уровне они не приведут”, — добавляет исследовательница.

Австралийские ученые систематически проанализировали все испытания БАДов до 2018 года, в ходе которых их сравнивали с плацебо, или препаратами-“пустышками”.

В сравнительный обзор таким образом попали 54 эксперимента с 4331 участниками старше 16 лет. “Клинически значимым” медики считают потерю веса в 2,5 килограмма.

Тестировались БАДы на основе всевозможных растений — зеленого чая, камбоджийской гарцинии, белой фасоли, хвойника, африканского манго, йерба мате, циссуса четырехугольного, корня лакрицы и восточноиндийского чертополоха.

Только три экстракта оказались статистически (но не клинически) эффективными, то есть по сравнению с плацебо в среднем помогали участникам терять до 1,6 кг.