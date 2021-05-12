В США разрешили колоть Pfizer подросткам

Как поясняют представители FDA, решение управления - это очередной шаг к поголовной вакцинации и, следовательно, возвращению к нормальной жизни после пандемии.

В США, где живут около 330 млн человек, к настоящему времени сделано примерно 260 млн прививок.

FDA одобрило прививки Pfizer для подростков по результатам клинического испытания, в котором участвовали 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Часть из них получила курс из двух настоящих прививок, части вкололи плацебо.

В группе, получившей плацебо, затем были зафиксированы 18 случаев заболевания ковидом с симптомами, а в реально привитой группе - ни одного.

Решение FDA - это не окончательное разрешение прививать подростков вакциной Pfizer, вопрос еще должен рассмотреть американский Центр контроля и профилактики заболеваний.

На немецко-американскую вакцину Pfizer-BioNTech основную ставку в прививочной кампании сделали и США, и Евросоюз. Еврокомиссия на этих выходных объявила о заключении дополнительного контракта на поставку 1,8 млрд доз этой вакцины.