Доктор Комаровский предупредил об опасности фруктов для маленьких детей

По словам медика, маленькие дети могут нечаянно проглотить большой кусок фрукта и поперхнуться. “К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка”, — написал Комаровский.

Из-за слабых мышц, пояснил врач, детям сложно откашляться и прочистить дыхательные пути от застрявшего куска.

Особенно опасным это становится, когда у ребенка прорезаются зубы. “После появления зубов первые 6-12 месяцев реально опасные”, — подчеркнул врач.

Ранее Комаровский объяснил, почему нельзя заставлять детей дышать над картошкой. Врач подчеркнул, что эта процедура может привести к ожогу дыхательных путей и отметил, что встречал много подобных случаев за время работы в больнице.