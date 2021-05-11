Как восстановить здоровье после коронавируса? 5 важных советов эстонского врача

По результатам нынешних исследований_ примерно половина людей, перенесших Covid, жалуются на последствия болезни, которые могут длиться несколько недель или даже месяцев. Наиболее распространенными жалобами являются головные боли, когнитивные расстройства, то есть проблемы с памятью, ориентированием во времени и пространстве, быструю утомляемость и снижение устойчивости к нагрузкам. У некоторых сохраняется кашель и боль в груди. Тяжесть последствий во многом зависит от степени тяжести перенесенного заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с высокой долей вероятности жалобы на самочувствие после перенесенного вирусного заболевания в течение длительного времени сохраняются у людей, относящихся определенным группам риска, например, у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями (высокое давление, диабет и т. д.).

Но и у молодых людей могут наблюдаться долгосрочные симптомы. Так, у 20% людей в возрасте 18-34 года некоторые симптомы сохранялись в течение очень долгого времени, хотя до заражения коронавирусом они были абсолютно здоровы.

Дайте организму отдохнуть

Получив негативный результат теста, указывающий на то, что болезнь отступила, по возможности следует отвести себе достаточно времени на полноценный отдых, чтобы организм смог восстановиться после тяжелого сражения с вирусом. Срок зависит от тяжести заболевания, но даже при легком течении болезни нужно отдохнуть не менее недели.

Обязательно высыпайтесь, сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки. Только хорошо отдохнувшее тело может сосредоточиться на исцелении. Это еще одна причина, по которой не стоит резко возвращаться к обычному распорядку жизни и работы, а переходить к нему постепенно. Слишком активная работа, высокий уровень стресса и беспокойства истощают организм и не оставляют сил на восстановление.

Питайтесь так, как нужно организму