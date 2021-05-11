Как восстановить здоровье после коронавируса? 5 важных советов эстонского врача(1)
По результатам нынешних исследований_ примерно половина людей, перенесших Covid, жалуются на последствия болезни, которые могут длиться несколько недель или даже месяцев. Наиболее распространенными жалобами являются головные боли, когнитивные расстройства, то есть проблемы с памятью, ориентированием во времени и пространстве, быструю утомляемость и снижение устойчивости к нагрузкам. У некоторых сохраняется кашель и боль в груди. Тяжесть последствий во многом зависит от степени тяжести перенесенного заболевания.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с высокой долей вероятности жалобы на самочувствие после перенесенного вирусного заболевания в течение длительного времени сохраняются у людей, относящихся определенным группам риска, например, у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями (высокое давление, диабет и т. д.).
Но и у молодых людей могут наблюдаться долгосрочные симптомы. Так, у 20% людей в возрасте 18-34 года некоторые симптомы сохранялись в течение очень долгого времени, хотя до заражения коронавирусом они были абсолютно здоровы.
Дайте организму отдохнуть
Получив негативный результат теста, указывающий на то, что болезнь отступила, по возможности следует отвести себе достаточно времени на полноценный отдых, чтобы организм смог восстановиться после тяжелого сражения с вирусом. Срок зависит от тяжести заболевания, но даже при легком течении болезни нужно отдохнуть не менее недели.
Обязательно высыпайтесь, сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки. Только хорошо отдохнувшее тело может сосредоточиться на исцелении. Это еще одна причина, по которой не стоит резко возвращаться к обычному распорядку жизни и работы, а переходить к нему постепенно. Слишком активная работа, высокий уровень стресса и беспокойства истощают организм и не оставляют сил на восстановление.
Питайтесь так, как нужно организму
Болезнь — это всегда стресс для организма, его истощает и борьба с вирусами, и прием лекарств. Чтобы оправиться, ему нужна энергия из различных продуктов. Для начала следует выбирать легкоусваиваемые продукты и есть их небольшими порциями. Таким образом на переваривание пищи не будет затрачиваться слишком много энергии.
В рационе должно быть достаточно белка — бобовые, семечки, орехи, вареные яйца и курица. Именно эти продукты помогают организму быстрее оправиться от болезни. Также важно, чтобы в пище было достаточное количество витаминов и минералов. Для этого ешьте достаточно термически необработанных овощей, например, салаты, фрукты и ягоды, пейте больше воды.
Постепенно повышайте физическую нагрузку
В зависимости от тяжести течения болезни возвращаться к активному образу жизни и занятиям спортом может быть нелегко. Однако двигаться все же необходимо, поскольку физическая нагрузка способствует быстрому восстановлению. Движение улучшает кровообращение, а значит и транспорт кислорода к тканям. Кроме того, умеренная нагрузку помогает мозгу вырабатывать больше “гормонов счастья”, которые поднимают настроение и улучшают самочувствие.
Независимо от возраста и состояния начинайте постепенно двигаться и тренироваться. Если вы перенесли болезнь тяжело, приступайте с осторожностью — для начала достаточно десятиминутной прогулки. Составьте план постепенного увеличения нагрузки. Прислушайтесь к своему телу и не переусердствуйте.
Тренируйте память
Известно, что коронавирус может поражать мозг и нервные клетки. Это выражается по-разному, например, в форме нарушения памяти. По мнению исследователей, неврологические симптомы могут быть вызваны тем, что в результате заболевания нарушилось кровоснабжение и понизился уровень кислорода в крови.
Чтобы восстановить память и способность к концентрации, каждый день уделяйте некоторое время тренировке мозга: решайте судоку, кроссворды, головоломки и т. п. Тренировки, здоровое питание, полноценный сон, управление стрессом и вода, употребляемая в достаточном количестве, также помогут восстановить память и внимание.
Проверьте, как болезнь повлияла на общие показатели здоровья
Врачи во всем мире заметили, что коронавирус поражает не только легкие, но и почки, печень и другие органы и системы органов. Лабораторные врачи не рекомендуют проводить анализы крови сразу после перенесенной болезни, так как восстановление организма — это индивидуальный процесс, который может занять продолжительное время. Из-за этого результаты анализов в течение некоторого времени могут отражать последствия разрушительного воздействия вируса.
Проверять общее состояние здоровья стоит не ранее, чем через 2 месяца после болезни. Такой анализ поможет оценить долгосрочные последствия заболевания COVID-19, покажет наличие или отсутствие воспалительных процессов, расскажет о состоянии щитовидной железы, печени и почек, запасов железа и витамина D и поможет выявить возможную анемию.
Чтобы лучше понять результаты, стоит проконсультироваться с врачом-лаборантом. Среди прочего, врач, опираясь на данные ваших анализов, сможет посоветовать, какие продукты ввести в рацион, стоит ли и какие пищевые добавки принимать, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье и восстановить функционирование иммунной системы и предотвратить возможность другого заболевания. Ведь, кроме вируса Covid-19, никуда не делись и другие болезни, напоминает доктор Лаасик и рекомендует после перенесенного инфекционного заболевания отнестись к себе с особенной заботой.