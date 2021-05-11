Аллерголог из Эстонии: чтобы облегчить проявления аллергии, избегайте цветочной пыльцы и поддерживайте чистоту воздуха

Кая Юлге, аллерголог из Клиники Тартуского университета, отмечает, что самое главное для предупреждения симптомов аллергии - по возможности избегать контакта с аллергенами. “Избежать контакта с цветочной пыльцой не так уж просто, однако полезно будет планировать прогулки на свежем воздухе на такие периоды, когда в воздухе летает меньше пыльцы. Очки, головной убор и, например, маска для защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) позволят при крайней необходимости выйти на улицу даже тогда, когда пыльцы в воздухе много. Очистка воздуха у вас в жилище в большинстве случаев также может принести большую пользу”, - пояснила д-р Юлге. Она добавила, что облегчение могут также принести антигистаминные таблетки против аллергии, а при необходимости - также гормональные препараты для носа и противоаллергические глазные капли.