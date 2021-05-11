Аллерголог из Эстонии: чтобы облегчить проявления аллергии, избегайте цветочной пыльцы и поддерживайте чистоту воздуха
Кая Юлге, аллерголог из Клиники Тартуского университета, отмечает, что самое главное для предупреждения симптомов аллергии - по возможности избегать контакта с аллергенами. “Избежать контакта с цветочной пыльцой не так уж просто, однако полезно будет планировать прогулки на свежем воздухе на такие периоды, когда в воздухе летает меньше пыльцы. Очки, головной убор и, например, маска для защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) позволят при крайней необходимости выйти на улицу даже тогда, когда пыльцы в воздухе много. Очистка воздуха у вас в жилище в большинстве случаев также может принести большую пользу”, - пояснила д-р Юлге. Она добавила, что облегчение могут также принести антигистаминные таблетки против аллергии, а при необходимости - также гормональные препараты для носа и противоаллергические глазные капли.
Витенис Руйбис, представитель Sencor в Эстонии, отметил, что, хотя очистить от аллергенов воздух за пределами помещений не представляется возможным, это можно довольно эффективно сделать у себя дома.
“Для ослабления симптомов весенней аллергии недостаточно просто хорошей системы вентиляции. Поэтому стоит подумать и об использовании очистителя воздуха, отфильтровывающего из воздуха в помещениях аллергены, бактерии и вирусы. Определённо следует отдавать предпочтение HEPA-фильтрам (High-Efficiency Particulate Air) и содержащим УФ-лампы изделиям, которые способны на 99,97% удалять из воздуха мелкие частицы размером до 0,3 микрометра, а также уничтожать распространяющиеся в помещениях вирусы”, - пояснил г-н Руйбис. Представитель Sencor отметил, что использование очистителя может способствовать поддержанию качества воздуха также в таких помещениях, как офисы, а это может внести свой вклад в профилактику вспышек вирусных инфекций и заражений на рабочем месте.
Советы о том, как пережить период весенней аллергии:
- В период более активного распространения цветочной пыльцы следует избегать поездок на природу или планировать такие поездки скорее на вечернее время, когда количество пыльцы в воздухе уменьшается. Также можно дольше находиться на открытом воздухе при повышенной влажности или непосредственно после дождя.
- В период аллергии следовало бы чаще делать уборку в доме, стирать одежду и мыться самим, поскольку через двери и окна в помещения попадает пыльца, которая летает по воздуху и оседает на различных поверхностях.
- В период цветения растений лучше сушить выстиранное бельё в помещении, чтобы оно не контактировало с летающей на улице цветочной пыльцой.
- На улице следует носить головной убор и солнечные очки, а возвращаясь домой оставлять уличную одежду максимально далеко от жилых помещений.
- После возвращения с улицы следует промыть глаза и нос, чтобы уменьшить вероятность приступа аллергии. Если на улице вы не надевали головной убор, можно также помыть голову, поскольку мелкая цветочная пыльца может легко оседать на волосах.
- Для поддержания качества воздуха в помещениях держите окна закрытыми, а также используйте очиститель и увлажнитель воздуха. Очистители воздуха захватывают аллергены, споры грибов, бактерии и вирусы. Достаточный уровень увлажнённости воздуха помогает уменьшить раздражение дыхательных путей, слизистых оболочек и кожи.