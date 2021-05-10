Супруги прожили в браке 68 лет и умерли с разницей в 72 часа(1)
27 сентября Бренда Стадд скончалась от сепсиса, вызванного осложнениями COVID-19. Как сообщает газета, после того, как муж узнал о ее смерти, он ни разу больше не заговорил.
30 сентября Терренс Стадд умер от рака поджелудочной железы. Отмечается, что в момент смерти он плакал и держал в руках слепок руки жены. На момент смерти обоим супругам было по 83 года.
Дочь пожилой пары Джули Макклуни отметила, что после смерти Бренды ее отец сдался и перестал бороться.
Бренда и Терренс познакомились в 1953 году, когда им было по 15 лет. Уже через год они поженились и с тех пор не провели ни одного дня порознь. Единственным периодом разлуки в их жизни было время, когда Терренс лежал в больнице с травмой ноги.
По словам Макклуни, Бренда была очень привлекательной женщиной и часто участвовала в конкурсах красоты. Ее муж работал автомехаником.
В 1970 году миссис Стадд поставили диагноз «рассеянный склероз», и Терренс ухаживал за ней в процессе лечения.
5 ноября состоялись совместные похороны супругов Стадд. Их прах смешали и развеяли в Скегнессе, над местом, где они любили отдыхать.