Супруги прожили в браке 68 лет и умерли с разницей в 72 часа

Devoted elderly couple die within 72 hours of each other after 68 years of marriagehttps://t.co/YkXMt1FNYE pic.twitter.com/UY2t30OgVS — The Mirror (@DailyMirror) May 6, 2021

27 сентября Бренда Стадд скончалась от сепсиса, вызванного осложнениями COVID-19. Как сообщает газета, после того, как муж узнал о ее смерти, он ни разу больше не заговорил.

30 сентября Терренс Стадд умер от рака поджелудочной железы. Отмечается, что в момент смерти он плакал и держал в руках слепок руки жены. На момент смерти обоим супругам было по 83 года.

Дочь пожилой пары Джули Макклуни отметила, что после смерти Бренды ее отец сдался и перестал бороться.

Они были просто счастливы и довольны тем, что любили простые вещи: друг друга, танцы, рестораны, оперу и лото. Джули Макклуни

Бренда и Терренс познакомились в 1953 году, когда им было по 15 лет. Уже через год они поженились и с тех пор не провели ни одного дня порознь. Единственным периодом разлуки в их жизни было время, когда Терренс лежал в больнице с травмой ноги.

По словам Макклуни, Бренда была очень привлекательной женщиной и часто участвовала в конкурсах красоты. Ее муж работал автомехаником.

В 1970 году миссис Стадд поставили диагноз «рассеянный склероз», и Терренс ухаживал за ней в процессе лечения.

5 ноября состоялись совместные похороны супругов Стадд. Их прах смешали и развеяли в Скегнессе, над местом, где они любили отдыхать.