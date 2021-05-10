Почему каждую ночь снятся кошмары и как от них избавиться?(1)
Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел яркий пугающий сон. Некоторые, лишь заставляют сердце биться чаще, иные способны среди ночи пробудить ото сна в холодном поту, с криками и ощущением реальности произошедшего во сне. Сценарии могут быть разнообразными: преследование, падение с высоты, смертельная угроза, потеря близких.
Приблизительно 30-50% населения Земли периодически беспокоят кошмары. По некоторым данным, от 2 до 8% взрослых видят кошмары регулярно. Но каковы же причины этого явления?
Что такое кошмар?
Слово «кошмар» происходит от двух французских слов: cauchemare, caucher «давить» и mare «ночное привидение». В старину считалось, что это происки злых духов. Славянская мифология обвиняла домовых, немецкая - эльфов.
Современным ученым известно, что кошмары - это разновидность сновидений, которые чаще всего возникают в фазе быстрого сна (т.н. фаза парадоксального сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга). В течение ночи эта фаза постепенно удлиняется, а глубина сна снижается, поэтому чаще всего страшные сновидения, как и любые другие, приходят под утро.
Человек, которому снится кошмар, чувствует сильный страх, учащенное сердцебиение, просыпается, может закричать. Возникает ощущение слабости, беспомощности из-за скованности в мышцах. Придя в себя, жертва еще некоторое время не может заснуть из-за испытанного ужаса.
Как избавиться от кошмаров по ночам
Если страшные сны повторяются регулярно и они не дают высыпаться, то в долгосрочной перспективе это грозит проблемами со здоровьем. Постоянный дефицит сна повышает риск болезней сердца, диабета, ожирения, депрессии - и, как следствие, даже может сократить продолжительность жизни. У многих людей ночные кошмары возникают спонтанно, в других случаях могут быть результатом заболевания, приема некоторых лекарств.
Когда обратиться к врачу?
Иногда борьбу со страшными сновидениями лучше сразу начинать с похода к психотерапевту. Часто ночные кошмары возникают на фоне посттравматического стрессового расстройства или депрессии. Многим справиться с проблемой помогает когнитивно-поведенческая терапия [3], а при необходимости врач назначит лекарства.
В этом случае также нужно начинать с лечения основного заболевания.
Нарушения сна и яркие необычные страшные сновидения могут быть побочным эффектом приема антидепрессантов. Если проблема началась на фоне лечения препаратами, нужно посетить врача. Доктор скорректирует дозировку или назначит другие лекарства.
Засыпайте с позитивными мыслями
Многие, попадая в постель, начинают обдумывать произошедшее за день - незавершенные дела и конфликты. Негативные мысли мешают заснуть и, в целом, могут приводить к снам с неприятным сюжетом.
Исправят это любые позитивные мысли. Переключитесь - подумайте о предстоящем интересном событии, празднике или об отпуске. Представьте себя в уютном красивом месте, вспомните хорошие моменты из жизни, помочь может дыхательная гимнастика.
Расслабьтесь
Стрессовая жизнь больших городов не лучшим образом влияет на психологическое благополучие вообще и качество сна в частности. Страхи и негативные эмоции, особенно подавленные, находят отражение в сновидениях.
Если вы находитесь в круговороте стресса, нужно специально искать источники позитива. Возможностей много: йога, медитация, бассейн, интересное хобби, встречи с друзьями, отпуск наконец. Опять же, поможет хороший психолог или психотерапевт, которому вы доверяете.
Сделайте спальню уютной
Под спальню нужно по возможности выделить отдельное помещение. Ее нельзя совмещать с домашним рабочим кабинетом - местом, которое у большинства людей ассоциируется со стрессом. Спальня должна быть уютной и создавать покой.
Одним словом, нужно, чтобы все в этом помещении максимально способствовало расслаблению и умиротворению. Поэтому если вам приходится спать на неудобном раскладном диване, имеет смысл поискать причину кошмаров в этом.
Выключите телевизор, компьютер и гаджеты
Все эти устройства излучают синий свет, который мешает работе «гормона сна» мелатонина. У любителей смотреть на ночь телевизор, сидеть в социальных сетях или играть сбиваются циркадианные ритмы, нарушается структура сна. За 2-3 часа до сна нужно устраивать «цифровую тишину». Настроить организм на спокойный сон без кошмаров помогают лампы с теплым желтым светом.
Не ешьте на ночь
После еды организм получает порцию «строительного материала» и энергии - все это нужно переработать и на что-то потратить. Усиливается обмен веществ, повышается активность головного мозга, поэтому он будет активно генерировать сновидения.
Особенно нежелательна на ночь сладкая еда, ведь глюкоза - один из основных видов «топлива» для мозга. Кофеин, никотин и алкоголь - враги сна. Лучше обходиться без них или, по крайней мере, свести их потребление к минимуму. Не рекомендуется пить кофе и курить за 3-4 часа до сна.
Занимайтесь спортом
Крепкий сон и защиту от кошмаров обеспечивают регулярные физические нагрузки. Рекомендуется заниматься 3-5 дней в неделю. Вид спорта не имеет значения, можно просто делать утреннюю гимнастику. Важно, чтобы физическая активность приходилась на первую половину дня. Упражнения на ночь противопоказаны - они могут стать причиной проблем со сном.
Что делать прямо перед сном
Подойдет любое спокойное расслабляющее занятие, не связанное с физической активностью, телевизором и компьютером. Можно почитать, принять теплую ванну, послушать приятную музыку. Полезны прогулки на свежем воздухе.
Источники:
- Психиатрия / Под ред. Н. Г. Незнанова, Ю. А. Александровского, Л. М. Барденштейна, В. Д. Вида, В. Н. Краснова, Ю. В. Попова. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009. - С. 280-281.
- Nightmares in Adults // WebMD Medical Reference Reviewed by Carol DerSarkissian on May 15, 2019. https://www.webmd.com/sleep-disorders/nightmares-in-adults#1%20https://en.wikipedia.org/wiki/Nightmare
- Kaczkurkin A. N., Foa E. B. Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: an update on the empirical evidence // Dialogues In Clinical Neuroscience. - 2015. - September (vol. 17, no. 3). - P. 337-346. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610618/