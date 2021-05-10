Красота и здоровье
10.05.2021, 18:33

Почему каждую ночь снятся кошмары и как от них избавиться?

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Photo by Ketut Subiyanto from Pexels
Плохие сны — хороший повод изменить образ жизни. Сайт Здоровье Mail.Ru рассказывает, что делать, если по ночам вас мучают кошмары.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел яркий пугающий сон. Некоторые, лишь заставляют сердце биться чаще, иные способны среди ночи пробудить ото сна в холодном поту, с криками и ощущением реальности произошедшего во сне. Сценарии могут быть разнообразными: преследование, падение с высоты, смертельная угроза, потеря близких.

Приблизительно 30-50% населения Земли периодически беспокоят кошмары. По некоторым данным, от 2 до 8% взрослых видят кошмары регулярно. Но каковы же причины этого явления?

Что такое кошмар?

Слово «кошмар» происходит от двух французских слов: cauchemare, caucher «давить» и mare «ночное привидение». В старину считалось, что это происки злых духов. Славянская мифология обвиняла домовых, немецкая - эльфов.

Современным ученым известно, что кошмары - это разновидность сновидений, которые чаще всего возникают в фазе быстрого сна (т.н. фаза парадоксального сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга). В течение ночи эта фаза постепенно удлиняется, а глубина сна снижается, поэтому чаще всего страшные сновидения, как и любые другие, приходят под утро.

Человек, которому снится кошмар, чувствует сильный страх, учащенное сердцебиение, просыпается, может закричать. Возникает ощущение слабости, беспомощности из-за скованности в мышцах. Придя в себя, жертва еще некоторое время не может заснуть из-за испытанного ужаса.

В результате перенесенных психотравмирующих событий, таких как потеря близкого человека, могут возникать кошмарные сновидения с повторяющимися сюжетами.

Как избавиться от кошмаров по ночам

Если страшные сны повторяются регулярно и они не дают высыпаться, то в долгосрочной перспективе это грозит проблемами со здоровьем. Постоянный дефицит сна повышает риск болезней сердца, диабета, ожирения, депрессии - и, как следствие, даже может сократить продолжительность жизни. У многих людей ночные кошмары возникают спонтанно, в других случаях могут быть результатом заболевания, приема некоторых лекарств.

Когда обратиться к врачу?

Иногда борьбу со страшными сновидениями лучше сразу начинать с похода к психотерапевту. Часто ночные кошмары возникают на фоне посттравматического стрессового расстройства или депрессии. Многим справиться с проблемой помогает когнитивно-поведенческая терапия [3], а при необходимости врач назначит лекарства.

Часто кошмары посещают пациентов с мигренью, синдромом беспокойных ног или обструктивным апноэ сна, заболеваниями печени.

В этом случае также нужно начинать с лечения основного заболевания.

Нарушения сна и яркие необычные страшные сновидения могут быть побочным эффектом приема антидепрессантов. Если проблема началась на фоне лечения препаратами, нужно посетить врача. Доктор скорректирует дозировку или назначит другие лекарства.

Засыпайте с позитивными мыслями

Многие, попадая в постель, начинают обдумывать произошедшее за день - незавершенные дела и конфликты. Негативные мысли мешают заснуть и, в целом, могут приводить к снам с неприятным сюжетом.

Исправят это любые позитивные мысли. Переключитесь - подумайте о предстоящем интересном событии, празднике или об отпуске. Представьте себя в уютном красивом месте, вспомните хорошие моменты из жизни, помочь может дыхательная гимнастика.

Расслабьтесь

Стрессовая жизнь больших городов не лучшим образом влияет на психологическое благополучие вообще и качество сна в частности. Страхи и негативные эмоции, особенно подавленные, находят отражение в сновидениях.

Если вы находитесь в круговороте стресса, нужно специально искать источники позитива. Возможностей много: йога, медитация, бассейн, интересное хобби, встречи с друзьями, отпуск наконец. Опять же, поможет хороший психолог или психотерапевт, которому вы доверяете.

Сделайте спальню уютной

Под спальню нужно по возможности выделить отдельное помещение. Ее нельзя совмещать с домашним рабочим кабинетом - местом, которое у большинства людей ассоциируется со стрессом. Спальня должна быть уютной и создавать покой.

Шторы должны закрывать окна достаточно плотно, чтобы с улицы не проникал свет. Необходим приток свежего воздуха.

Одним словом, нужно, чтобы все в этом помещении максимально способствовало расслаблению и умиротворению. Поэтому если вам приходится спать на неудобном раскладном диване, имеет смысл поискать причину кошмаров в этом.

Выключите телевизор, компьютер и гаджеты

Все эти устройства излучают синий свет, который мешает работе «гормона сна» мелатонина. У любителей смотреть на ночь телевизор, сидеть в социальных сетях или играть сбиваются циркадианные ритмы, нарушается структура сна. За 2-3 часа до сна нужно устраивать «цифровую тишину». Настроить организм на спокойный сон без кошмаров помогают лампы с теплым желтым светом.

Не ешьте на ночь

После еды организм получает порцию «строительного материала» и энергии - все это нужно переработать и на что-то потратить. Усиливается обмен веществ, повышается активность головного мозга, поэтому он будет активно генерировать сновидения.

Особенно нежелательна на ночь сладкая еда, ведь глюкоза - один из основных видов «топлива» для мозга. Кофеин, никотин и алкоголь - враги сна. Лучше обходиться без них или, по крайней мере, свести их потребление к минимуму. Не рекомендуется пить кофе и курить за 3-4 часа до сна.

Занимайтесь спортом

Крепкий сон и защиту от кошмаров обеспечивают регулярные физические нагрузки. Рекомендуется заниматься 3-5 дней в неделю. Вид спорта не имеет значения, можно просто делать утреннюю гимнастику. Важно, чтобы физическая активность приходилась на первую половину дня. Упражнения на ночь противопоказаны - они могут стать причиной проблем со сном.

Что делать прямо перед сном

Подойдет любое спокойное расслабляющее занятие, не связанное с физической активностью, телевизором и компьютером. Можно почитать, принять теплую ванну, послушать приятную музыку. Полезны прогулки на свежем воздухе.

Источники:

  1. Психиатрия / Под ред. Н. Г. Незнанова, Ю. А. Александровского, Л. М. Барденштейна, В. Д. Вида, В. Н. Краснова, Ю. В. Попова. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009. - С. 280-281.
  2. Nightmares in Adults // WebMD Medical Reference Reviewed by Carol DerSarkissian on May 15, 2019. https://www.webmd.com/sleep-disorders/nightmares-in-adults#1%20https://en.wikipedia.org/wiki/Nightmare
  3. Kaczkurkin A. N., Foa E. B. Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: an update on the empirical evidence // Dialogues In Clinical Neuroscience. - 2015. - September (vol. 17, no. 3). - P. 337-346. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610618/
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