Почему каждую ночь снятся кошмары и как от них избавиться?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел яркий пугающий сон. Некоторые, лишь заставляют сердце биться чаще, иные способны среди ночи пробудить ото сна в холодном поту, с криками и ощущением реальности произошедшего во сне. Сценарии могут быть разнообразными: преследование, падение с высоты, смертельная угроза, потеря близких.

Приблизительно 30-50% населения Земли периодически беспокоят кошмары. По некоторым данным, от 2 до 8% взрослых видят кошмары регулярно. Но каковы же причины этого явления?

Что такое кошмар?

Слово «кошмар» происходит от двух французских слов: cauchemare, caucher «давить» и mare «ночное привидение». В старину считалось, что это происки злых духов. Славянская мифология обвиняла домовых, немецкая - эльфов.

Современным ученым известно, что кошмары - это разновидность сновидений, которые чаще всего возникают в фазе быстрого сна (т.н. фаза парадоксального сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга). В течение ночи эта фаза постепенно удлиняется, а глубина сна снижается, поэтому чаще всего страшные сновидения, как и любые другие, приходят под утро.

Человек, которому снится кошмар, чувствует сильный страх, учащенное сердцебиение, просыпается, может закричать. Возникает ощущение слабости, беспомощности из-за скованности в мышцах. Придя в себя, жертва еще некоторое время не может заснуть из-за испытанного ужаса.

В результате перенесенных психотравмирующих событий, таких как потеря близкого человека, могут возникать кошмарные сновидения с повторяющимися сюжетами.

Как избавиться от кошмаров по ночам

Если страшные сны повторяются регулярно и они не дают высыпаться, то в долгосрочной перспективе это грозит проблемами со здоровьем. Постоянный дефицит сна повышает риск болезней сердца, диабета, ожирения, депрессии - и, как следствие, даже может сократить продолжительность жизни. У многих людей ночные кошмары возникают спонтанно, в других случаях могут быть результатом заболевания, приема некоторых лекарств.

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