“В 11 лет мне впервые преподнесли на день рождения торт и подарок”. История Сандера из Вильянди, который 8 лет назад оказался в попечительской семье

Сандер, как получилось, что в 10-летнем возрасте ты обрел новую семью? Что этому предшествовало?

До десятилетнего возраста я жил в Таллинне со своей биологической матерью. Я был ее единственным ребенком, отца у меня не было. Я считал все, что происходило у нас дома, нормальным, поскольку сравнивать мне было не с чем. Я думал, что семейная жизнь в том и состоит, что взрослые в больших количествах употребляют алкоголь и применяют насилие, и чувство голода тоже норма. У меня даже своей кровати не было — мы с матерью спали на матрасе прямо на полу.

Первый раз меня забрали у матери, когда я учился еще в начальной школе. Тогда меня сначала отвезли к бабушке с дедушкой, а потом отправили на год в приют. За это время моя биологическая мать, так сказать, исправилась, и мне, наконец, разрешили вернуться к ней. Но после этого домашняя ситуация снова начала быстро ухудшаться. Проблемы мамы с алкоголем, вечеринки, бесконечная смена партнеров, постоянный беспорядок… Мы жили в однокомнатной квартире, так что все это происходило прямо у меня на глазах. Я до сих пор не могу понять свою мать.

Она запугивала меня, убеждала в том, что работники по защите детей и приемные родители — злые и плохие люди, от которых надо все скрывать. Она не хотела, чтобы я говорил правду работникам по защите детей. Однако вскоре эти самые работники снова отправили меня в приют. Однажды учительница музыки попросила меня остаться после уроков в школе, и домой я больше никогда не возвращался.

Твоя мать учила тебя все скрывать. Как ты думаешь, откуда другие взрослые узнали о твоем сложном положении? Как понять, что ребенку необходима помощь?