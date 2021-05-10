10.05.2021, 09:01
13 продуктов, провоцирующих диабет
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Заболевание развивается из-за комплекса факторов, и качество питания — один из них, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
В 2012 году нидерландские ученые опубликовали итоги масштабного исследования (включившего почти 21 тыс. человек), которое выявило однозначную взаимосвязь между выбором еды и риском развития сахарного диабета 2-го типа. Это, конечно, не означает, что отказаться от подобных “диабет-провоцирующих” продуктов нужно раз и навсегда, но сократить их количество в рационе — стоит.
- Сладкие газированные напитки.
- Выпечка из белой муки.
- Сосиски, хот-доги, колбасы.
- Белый рис.
- Паста.
- Крекеры.
- Чай и кофе с сахаром.
- Маргарин и сливочное масло с трансжирами.
- Бекон.
- Молоко высокой жирности.
- Куриная кожа (вареная или жареная).
- Сыр высокой жирности.
- Красное мясо.