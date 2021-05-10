Красота и здоровье
10.05.2021, 09:01

13 продуктов, провоцирующих диабет

 
Photo by Engin Akyurt from Pexels
Заболевание развивается из-за комплекса факторов, и качество питания — один из них, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

В 2012 году нидерландские ученые опубликовали итоги масштабного исследования (включившего почти 21 тыс. человек), которое выявило однозначную взаимосвязь между выбором еды и риском развития сахарного диабета 2-го типа. Это, конечно, не означает, что отказаться от подобных “диабет-провоцирующих” продуктов нужно раз и навсегда, но сократить их количество в рационе — стоит.

  • Сладкие газированные напитки.
  • Выпечка из белой муки.
  • Сосиски, хот-доги, колбасы.
  • Белый рис.
  • Паста.
  • Крекеры.
  • Чай и кофе с сахаром.
  • Маргарин и сливочное масло с трансжирами.
  • Бекон.
  • Молоко высокой жирности.
  • Куриная кожа (вареная или жареная).
  • Сыр высокой жирности.
  • Красное мясо.
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