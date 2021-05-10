13 продуктов, провоцирующих диабет

В 2012 году нидерландские ученые опубликовали итоги масштабного исследования (включившего почти 21 тыс. человек), которое выявило однозначную взаимосвязь между выбором еды и риском развития сахарного диабета 2-го типа. Это, конечно, не означает, что отказаться от подобных “диабет-провоцирующих” продуктов нужно раз и навсегда, но сократить их количество в рационе — стоит.