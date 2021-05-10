Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Овен. У Овнов в финансовой и деловой сферах все будет отлично. Можно ожидать больших прибылей, успехов в новых начинаниях. В любви у многих одиноких и семейных людей этого знака продолжится черная полоса. Большой успех ждет тех, кто флиртует и знакомится с представителями противоположного пола. Не нужно серьезно относиться к этому процессу, иначе можно потерять большую часть своей удачи. Пусть все будет легко.

Телец. Неделя с 10 по 16 мая может быть очень стрессовой для Тельцов. Различные дыхательные техники могут помочь этим людям выйти победителями из сложных ситуаций и сохранить нервы. В целом неделя будет крайне позитивной для продвижения своих интересов на работе и в бизнесе, для решения юридических вопросов. Во вторник наступит крайне положительное Новолуние, которое поможет разработать новую тактику в бизнесе и на работе, настроиться на позитивную волну на несколько дней вперед. Тельцов ожидает сдвиг с мертвой точки во многих делах.

Близнецы. Самые опасные дни для Близнецов - понедельник и вторник. Звезды и планеты будут напоминать о том, что хочется забыть. Важно избавиться от чувств и эмоций, разрушающих здоровье и удачу. Это будет непросто, но лучше не поддаваться негативным размышлениям. На работе и дома возможны беспричинные конфронтации, недопонимание. Астрологи советуют людям данного Знака самостоятельно решать все основные проблемы. Вторая половина недели будет очень благоприятной из-за Юпитера. С 13 числа нужно начать проявлять максимальную активность.

Рак. В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный период, как эта неделя. Начнется она не с самой позитивной ноты, но уже со среды жизнь начнет бить ключом. Будет много новых возможностей, удачи, позитива. Большие успехи ожидают Раков в финансовой сфере. Многие дела пойдут в гору, все будет получаться. Можно совершать дорогостоящие покупки, искать новую работу и новые источники дохода.