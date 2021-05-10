Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Овен. У Овнов в финансовой и деловой сферах все будет отлично. Можно ожидать больших прибылей, успехов в новых начинаниях. В любви у многих одиноких и семейных людей этого знака продолжится черная полоса. Большой успех ждет тех, кто флиртует и знакомится с представителями противоположного пола. Не нужно серьезно относиться к этому процессу, иначе можно потерять большую часть своей удачи. Пусть все будет легко.
Телец. Неделя с 10 по 16 мая может быть очень стрессовой для Тельцов. Различные дыхательные техники могут помочь этим людям выйти победителями из сложных ситуаций и сохранить нервы. В целом неделя будет крайне позитивной для продвижения своих интересов на работе и в бизнесе, для решения юридических вопросов. Во вторник наступит крайне положительное Новолуние, которое поможет разработать новую тактику в бизнесе и на работе, настроиться на позитивную волну на несколько дней вперед. Тельцов ожидает сдвиг с мертвой точки во многих делах.
Близнецы. Самые опасные дни для Близнецов - понедельник и вторник. Звезды и планеты будут напоминать о том, что хочется забыть. Важно избавиться от чувств и эмоций, разрушающих здоровье и удачу. Это будет непросто, но лучше не поддаваться негативным размышлениям. На работе и дома возможны беспричинные конфронтации, недопонимание. Астрологи советуют людям данного Знака самостоятельно решать все основные проблемы. Вторая половина недели будет очень благоприятной из-за Юпитера. С 13 числа нужно начать проявлять максимальную активность.
Рак. В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный период, как эта неделя. Начнется она не с самой позитивной ноты, но уже со среды жизнь начнет бить ключом. Будет много новых возможностей, удачи, позитива. Большие успехи ожидают Раков в финансовой сфере. Многие дела пойдут в гору, все будет получаться. Можно совершать дорогостоящие покупки, искать новую работу и новые источники дохода.
Лев. У Львов неделя будет похожа на американские горки, ведь удача будет то приходить, то уходить. Предсказать, какой день будет успешным, а какой нет, весьма непросто. Можно заняться починкой старых вещей, покупкой новых. Если тратить деньги, то только на то, что действительно необходимо. Астрологи советуют Львам навещать родителей, встречаться с друзьями и родственниками. Пребывать в уединении и апатии - не лучший выбор на неделю с 10 по 16 мая.
Дева. Дев может ожидать множество неприятных событий. Нужно учиться использовать отрицательную энергетику себе во благо. Это полезный навык, который поможет Девам остаться на плаву. Ошибка, которую нельзя допускать сейчас, - перекладывание ответственности на других людей. Важно помнить, что только мы сами отвечаем за свои неудачи. Середина мая плохо подходит для поездок и кардинальной смены обстановки. Свободное время лучше посвящать домашним делам.
Весы. Весы могут часто встречать на своем пути негативных людей и неприятные события. Им необходимо учиться надежным способам защиты от отрицательной энергии. Стоит остерегаться слухов и сплетен, а также поменьше общаться с токсичными людьми. На этой неделе позитивным станет Юпитер, поэтому Весов ожидают творческие успехи, много удачи в больших и важных делах. Также Весам повезет в любви, особенно тем, кто находится в поисках второй половинки. Это палка о двух концах. Влюбленность и романтика могут заставить забыть о важности работы.
Скорпион. Скорпионы обретут успех в середине мая, но вместе с успехом могут появиться новые враги и недоброжелатели. Эту неделю лучше прожить под девизом “если хочешь сделать хорошо - сделай это сам”. Не стоит просить никого о помощи, потому что никто не будет заинтересован в оказании поддержки Скорпионам. Как говорится, “спасение утопающих - дело рук самих утопающих”. Астрологи советуют людям этого Знака отправляться в поездки и менять обстановку.
Стрелец. Стрельцам на пользу пойдет смена стиля, покупка новой одежды. Это поможет возыметь успех у противоположного пола. В любви и в делах бездействие равноценно проигрышу, поэтому нужно идти вперед, браться за что-то новое. Полезно будет научиться распознавать знаки судьбы, ведь Вселенная будет оставлять различные подсказки, которые помогут Стрельцам делать верный выбор в самый ответственный момент. Астрологи не рекомендуют пока никому рассказывать про свои амбиции, чувства, цели. Это может привести к срыву планов.
Козерог. Козерогам удастся на этой неделе начать новую жизнь. Важно помнить, что мы сами являемся творцами своей судьбы. Целеустремленные Козероги с высокой вероятностью осознают это. В трудных ситуациях можно полагаться на интуицию. Также лучше не упускать возможности помочь кому-то из близких или друзей, случайным людям. Это зачтется Козерогам в будущем. В начале недели лучше не давить на газ до упора, а проявить осторожность.
Водолей. Иногда бывает так, что в жизни все идет наперекосяк, к чему бы мы ни прикоснулись и что бы мы ни делали. Именно это ожидает Водолеев в первой половине недели из-за смены положения Венеры в прошедшее воскресенье. Три метода борьбы с черной полосой помогут людям данного Знака выйти сухими из воды. Возможно, Водолеям придется поступиться своими принципами, заняться делами, которые они ненавидят. Астрологи советуют больше отдыхать и посвящать свое время дому, семье, друзьям. Лучше выбирать спокойные развлечения.
Рыбы. Самый главный запрет этой недели - на переутомление. Нужно остерегаться чрезмерных физических упражнений. Всем, у кого накопилось много дел по дому, лучше заняться их решением. Можно сделать уборку, перестановку мебели, а вот ремонт лучше отложить. Большая удача, если на эту неделю у Рыб выпадает отпуск. Это та самая неделя, когда можно и даже нужно отдыхать, причем дома, без лишних движений и суеты.