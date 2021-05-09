"Мы обычная семья со своими трудностями". "Большой семьей года" стала семья Гужовых из деревни Вихтерпалу

Отец семейства Андрей работает в Tallinna Vangla психологом. По словам самого Андрея, он считает свою семью не примером идиллии с журнальной обложки, а обычной семьёй со своими трудностями и множеством проблем. “Что отличает нас от других, так это усердие и тот факт, что, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями, мы принимаем вызов, не ноем, а всегда пытаемся преодолеть их спокойно, по-деловому и творчески, чтобы можно было двигаться дальше, жить и мечтать. Один из наших девизов — не существует проблем, есть только задачи, которые необходимо решить, и есть ценный опыт”, - поделился Андрей. В дополнение к другим своим интересам, отец семейства также занимается созданием программы помощи людям, бросающим курить, и вместе с таллиннским Семейным центром поддерживает консультационную группу пострадавших от насилия.

По словам Йонны Печтер, руководителя Bigbank Eesti, семья Гужовых очень работящая, активная и по-настоящему вдохновляющая. “Гужовы строят очень необычный и экологичный дом, у детей много разных хобби и интересов, а их мама мечтает о студии керамики, в которой могла бы заниматься своим хобби и вести кружок для окрестных малышей. Мы надеемся, что стипендия в размере 10 000 евро поможет каждому из них приблизить реализацию своей мечты”, - сказала Печтер.

По словам президента Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап, в этом году жюри назвало победителями конкурса “Большая семья года” семью Гужовых, прежде всего за их позитивное отношение к жизни и огромную силу воли. “Семья Гужовых — прекрасный пример того, что всё начинается с отношения, - сказала Ыунап. -Поразительно, с каким энтузиазмом и целеустремлённостью эти люди идут навстречу новым вызовам, как они заботятся о других людях и окружающей среде, а ещё, они невероятно разносторонние и очень симпатичные люди”.

Итак, “Большая семья 2021 года” - это: мама Лора, папа Андрей и дети - 17-летний Радомир, 15-летний Владемир, 10-летний Мирослав, 5-летний Яромир и годовалый Светомир. Семья недавно переехала из города в Вихтерпалу, где своими руками строит себе экологический дом, в семье есть домашние питомцы, а ещё они держат перепелов и пчёл. Семья хочет участвовать в местной жизни и всячески способствовать её успеху.

Что отличает нас от других, так это усердие и тот факт, что, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями, мы принимаем вызов, не ноем, а всегда пытаемся преодолеть их спокойно, по-деловому и творчески, чтобы можно было двигаться дальше, жить и мечтать

Самым главным вызовом на нынешнем этапе Андрей считает строительство дома для своей семьи. “Наша мечта — своими силами, с душой, построить дом и окружить его садом, чтобы это стало местом, с которым у детей возникла бы особая связь, куда они, когда вырастут, могли бы привозить своих детей”, - сказал Андрей.

“Полушутя-полусерьёзно, нас можно назвать эко-фриками, или, говоря нормальным языком, сторонниками щадящего сельского хозяйства. В быту мы ценим всё натуральное и считаем важной возможность переработки. Наш дом также будет экологичным и энергосберегающим”, - добавил Андрей.

“Соседи называют нас трудоголиками, потому что мы часто работаем до заката, а потом продолжаем работать с фонариком. Строя, мы учимся сами и учим своих детей”.

“В нашем хозяйстве довольно много живности: две кошки, собака, шесть пчелиных семей и перепела. Пчелы для нас сейчас - самое увлекательное, мы словно пытаемся наладить контакт с инопланетянами. Пчелы важны для природы! Без них земля не сможет приносить плоды”, - рассказывает Андрей.

Свою супругу Лору, получившую в своё время образование по специальности соцработник, Андрей называет “творческой душой”, потому что у неё так много разных художественных интересов, которые она пытается реализовывать параллельно с воспитанием детей и ведением большого домашнего хозяйства.

У Лоры дома много разных экзотических музыкальных инструментов, от укулеле до калимбы, и она любит рисовать. А ещё Лора — страстный садовник-коллекционер. Если бы у неё была возможность, она бы разбила собственный ботанический сад. По словам Андрея, все, что Лора сажает в землю, начинает расти и плодоносить. “Она много раз спасала чьих-то увядших кандидатов на выброс, просила отдать ей этих несчастных, приносила их домой и выхаживала, и, как правило, растения возвращались к жизни и начинали радовать глаз”, - поделился Андрей.