Почему люди матерятся? Потому что приятно

“Ситуация, в которой я ругаюсь, может быть радостной, я могу выругаться от удивления, от глубокого сожаления или злости. Это, видимо, самый выразительный способ показать эмоции”, — говорит слушатель Михаил.

“В стрессовой ситуации или когда происходит что-то неожиданное, выругаться — это как рефлекс. Это по-своему приятно!“ — говорит слушатель радио Би-би-си по имени Гади.

Если вы сомневаетесь, то вот еще один критерий от Эммы Бирн: “Это такой язык, который вы бы не стали употреблять в определенных обстоятельствах, например, на собеседовании на работу или первом знакомстве с родителями партнера”.

Но мат везде объединяет одно: “Чтобы слова имели эмоциональный вес, вам нужно играть с табуированной в конкретном обществе темой”.

“Мы решаем, какие слова являются матерными, на основе консенсуса. А этот консенсус во многом основан на том, какие табу существуют в каждой конкретной культуре: где-то очень оскорбляются, услышав название части тела, где-то — название болезни, а в других местах нецензурным считают упоминание функций организма”, — объясняет Бирн.

Мат это язык, к которому мы прибегаем, будучи в шоке, удивляясь, на радостях, в шутку или чтобы кого-то оскорбить… но как культурный феномен мат работает только в пределах своего “родного” сообщества, лингвистической группы, общества, страны или региона, говорит она.

Что он представляет собой с научной точки зрения?

Но нужно признать, что мат существует во всех языках и культурах мира… а возможно даже у животных (об этом позже).

Да, кто-то матерится чаще, чем другие, а иногда люди прибегают к запретным словам на радостях.

Инстинктивно в такие моменты мы прибегаем именно к запрещенным словам — обычно они содержат приятную череду взрывных согласных — и как будто по волшебству, мы начинаем испытывать легкое удовлетворение.

Это происходило со всеми: ударившись ногой о ножку стола, застряв в пробке или пролив кофе, мы выкрикиваем матерное слово, а иногда и извергаем трехэтажную ругань.

Наверняка существуют люди, которые вообще никогда не матерятся, но многие из нас поймут, о каком чувстве облегчения говорят слушатели. Мы испытываем его, когда от души ругаемся, некоторые слова как будто заряжены какой-то энергией.

По словам автора книги “Материться — полезно” Эммы Бирн, одна из самых интересных ее находок, это то, что даже люди, перенесшие гемисферэктомию, то есть потерявшие половину головного мозга, не полностью теряют способность к речи.

“Когда человеку удаляют левую половину мозга, или она повреждается, например, из-за инсульта, и этот человек теряет большую часть речевых способностей, то как правило они не теряют способности ругаться матом”, — говорит доктор.

“Судя по всему, мы устанавливаем очень сильные эмоциональные связи с некоторыми словами, и они хранятся в нашем мозге отдельно от других слов. Можно удалить часть мозга и способность употреблять язык вдумчиво и спланированно, как я сейчас. Но человек сохранит способность ругаться матом”.

Можно ли заменить мат на другое слово?





“Мне было интересно, имеет ли смысл ругаться, когда человек испытывает боль — помогает ли это”, — говорит ученый-психолог Ричард Стивенс, глава “Лаборатории мата” Килского Университета.

В лаборатории проводят эксперименты. Один из них, например, заключается в том, чтобы засунуть руку в ведро, полное льда — один раз с матом, второй — используя цензурные аналоги матерных слов, и посмотреть, сколько человек выдержит.

Сотрудники лаборатории обнаружили, что использование настоящего мата работает лучше: матерившиеся люди дольше держали руку в ведре. Подобранные случайно слова не работают вообще — у них нет такого эмоционального веса.

Но как это объяснить?

“Когда человек матерится, его пульс как правило учащается. Это, судя по всему, означает, что мат вызывает эмоциональную реакцию, и мы знаем, что мат — это язык эмоций”, — говорит Стивенс.