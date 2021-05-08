РЕЦЕПТ | Тост с гуакамоле и яйцом пашот. Рецепт изысканного завтрака для любимых мам от таллиннского повара и блогера RusDelfi
На два тоста понадобится:
2 ломтика хлеба
1/2 перца чили
1/2 зубчика чеснок
1-1,5 спелого авокадо
1 томат
1/2 головки репчатого лука
Кориандр по вкусу
Сок и цедра 1/2 лайма
Соль по вкусу
2 куриных яйца
Столовый уксус
Приготовление
Томат очистить от семян и мелко нарезать. Чили избавить от семян и измельчить вместе с луком, чесноком и кориандром. В большой ступке пестиком превратить чили, кориандр , томат и цедру лайма и лук в однородную пасту. Слегка посолить, добавить сок лайма и снова перемешать.
Очистить авокадо, удалить косточки, нарезать мякоть мелкими кубиками. Добавить к пасте из чили и помидоров и тщательно все перемешать.
В слегка кипящую воду налейте пищевой уксус в соотношении 1/10. Сделайте ложкой легкую воронку и разбейте в нее яйцо (старайтесь сделать это максимально близко к воде). Варите яйцо примерно три минуты. Повторите со вторым яйцом тоже самое. Готовые яйца выкладываем на кухонную салфетку, чтобы убрать влагу.
На готовый тост выкладываем гуакамоле и затем яйцо. Капля оливкового масла, пара листиков кориандра и хлопья перца чили завершат сервировку.
Подавайте и наслаждайтесь каждым кусочком!
Еще больше рецептов можно найти в Instagram-блоге у Елены.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.