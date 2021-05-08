Рецепты
08.05.2021, 09:45

РЕЦЕПТ | Тост с гуакамоле и яйцом пашот. Рецепт изысканного завтрака для любимых мам от таллиннского повара и блогера RusDelfi

 
Рецепт на День матери
Фото из архива Елены Лукашовой
Уже завтра наступит один из самых прекрасных дней в году — Мамин День! Повар и автор кулинарного блога на RusDelfi Елена Лукашова предлагает уже с утра порадовать своих мам и приготовить им изумительный завтрак. Это будет вариация на тему авокадо тоста, но в более интересном исполнении.

На два тоста понадобится:

2 ломтика хлеба
1/2 перца чили
1/2 зубчика чеснок
1-1,5 спелого авокадо
1 томат
1/2 головки репчатого лука
Кориандр по вкусу
Сок и цедра 1/2 лайма
Соль по вкусу
2 куриных яйца
Столовый уксус

Приготовление

Томат очистить от семян и мелко нарезать. Чили избавить от семян и измельчить вместе с луком, чесноком и кориандром. В большой ступке пестиком превратить чили, кориандр , томат и цедру лайма и лук в однородную пасту. Слегка посолить, добавить сок лайма и снова перемешать.

Очистить авокадо, удалить косточки, нарезать мякоть мелкими кубиками. Добавить к пасте из чили и помидоров и тщательно все перемешать.

В слегка кипящую воду налейте пищевой уксус в соотношении 1/10. Сделайте ложкой легкую воронку и разбейте в нее яйцо (старайтесь сделать это максимально близко к воде). Варите яйцо примерно три минуты. Повторите со вторым яйцом тоже самое. Готовые яйца выкладываем на кухонную салфетку, чтобы убрать влагу.

На готовый тост выкладываем гуакамоле и затем яйцо. Капля оливкового масла, пара листиков кориандра и хлопья перца чили завершат сервировку.

Подавайте и наслаждайтесь каждым кусочком!

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