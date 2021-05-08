РЕЦЕПТ | Тост с гуакамоле и яйцом пашот. Рецепт изысканного завтрака для любимых мам от таллиннского повара и блогера RusDelfi

На два тоста понадобится:

2 ломтика хлеба

1/2 перца чили

1/2 зубчика чеснок

1-1,5 спелого авокадо

1 томат

1/2 головки репчатого лука

Кориандр по вкусу

Сок и цедра 1/2 лайма

Соль по вкусу

2 куриных яйца

Столовый уксус

Приготовление

Томат очистить от семян и мелко нарезать. Чили избавить от семян и измельчить вместе с луком, чесноком и кориандром. В большой ступке пестиком превратить чили, кориандр , томат и цедру лайма и лук в однородную пасту. Слегка посолить, добавить сок лайма и снова перемешать.

Очистить авокадо, удалить косточки, нарезать мякоть мелкими кубиками. Добавить к пасте из чили и помидоров и тщательно все перемешать.

В слегка кипящую воду налейте пищевой уксус в соотношении 1/10. Сделайте ложкой легкую воронку и разбейте в нее яйцо (старайтесь сделать это максимально близко к воде). Варите яйцо примерно три минуты. Повторите со вторым яйцом тоже самое. Готовые яйца выкладываем на кухонную салфетку, чтобы убрать влагу.

На готовый тост выкладываем гуакамоле и затем яйцо. Капля оливкового масла, пара листиков кориандра и хлопья перца чили завершат сервировку.

Подавайте и наслаждайтесь каждым кусочком!

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