Из-за коронакризиса люди боятся становиться родителями

В декабре и январе, через девять месяцев после первой весенней волны коронавируса, в Эстонии родилось на 161 и 196 детей меньше, чем в то же время в прошлом году. В феврале ситуация стабилизировалась, а в марте количество родов значительно увеличилось, и по сравнению с предыдущим годом за этот месяц родилось на 143 ребёнка больше. Неужели семьи, планирующие беременность, прошлой весной испугались коронавируса, а летом из-за снижения уровня заражения смелость вернулась к ним?

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Койта Мереса, по сравнению со средним долгосрочным показателем рождаемость начала снижаться уже в марте прошлого года. К рождённым тогда детям готовились задолго до коронавируса и связанных с ним ограничений. Следовательно, причины снижения рождаемости нужно искать в другом месте, коронавирус и карантин таковыми не являются.