Я – мама
09.05.2021, 15:06

Из-за коронакризиса люди боятся становиться родителями

 
Vahur Koorits
Peresid esimese laine ajal tabanud koroonaehmatus taandus kiiresti ja tänavu märtsis sündis märksa rohkem lapsi kui mullu samal ajal.
Peresid esimese laine ajal tabanud koroonaehmatus taandus kiiresti ja tänavu märtsis sündis märksa rohkem lapsi kui mullu samal ajal.
Foto: Shutterstock
Из-за коронавируса прошлой весной резко сократилось количество семей, желающих иметь ребенка, но летом это желание к людям вновь вернулось.

В декабре и январе, через девять месяцев после первой весенней волны коронавируса, в Эстонии родилось на 161 и 196 детей меньше, чем в то же время в прошлом году. В феврале ситуация стабилизировалась, а в марте количество родов значительно увеличилось, и по сравнению с предыдущим годом за этот месяц родилось на 143 ребёнка больше. Неужели семьи, планирующие беременность, прошлой весной испугались коронавируса, а летом из-за снижения уровня заражения смелость вернулась к ним?

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Койта Мереса, по сравнению со средним долгосрочным показателем рождаемость начала снижаться уже в марте прошлого года. К рождённым тогда детям готовились задолго до коронавируса и связанных с ним ограничений. Следовательно, причины снижения рождаемости нужно искать в другом месте, коронавирус и карантин таковыми не являются.

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