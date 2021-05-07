16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться

1. Лапша быстрого приготовления. Пальмовое масло нужно для обжаривания.

2. Cырные продукты с заменителем молочного жира.

3. Творожные продукты с заменителем молочного жира (всевозможные творожные массы, а иногда и творог).

4. Маргарин.

5. Мороженое с зааменителем молочного жира.

6. Вафли. Пальмовое масло используется для приготовления начинки.

7. Кондитерская глазурь. Пальмовое масло используется для придания текстуры.

8. Конфеты. Пальмовое масло также используют для начинки.

9. Хлеб. Увы, тесто делают на маргарине.

10. Печенье. Тут снова пальмовое масло нужно для придания изделию текстуры.

11. Картофель фри и другие продукты, которые обжаривали во фритюре. У пальмового масла высокая устойчивость к нагреванию, его используют для создания фритюрных жиров, поэтому оно выдерживает температуру и не образует канцерогенов.

12. Спортивные батончики. На пальмовом масле обжаривают мюсли, которые входят в их состав.

13. Сухие завтраки. В них содержатся те же хлопья, что и батончиках.

14. Полуфабрикаты из замороженного теста.

15. Выпечка. Тесто, опять же, делают на маргарине.

16. Снеки. Увы, все вкусное и то, чем можно быстро перекусить, содержит пальмовое масло.

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Эксперты Всемирной организации сравнивают индустрию производства и продажи пальмового масла с алкогольной и табачной промышленностью: они намерены опубликовать доклад, в котором говорится о связи пальмового масла с ожирением и другими хроническими болезнями. Кроме того, отмечают в ВОЗ, производство пальмового масла вредит окружающей среде.

Как пишет BBC, ученым, политикам и врачам всего мира рекомендуется пересмотреть отношение к пальмовому маслу, чтобы “уменьшить негативное влияние этой индустрии на здоровье человека и планеты”.

Что бы там ни было, в ближайшее время продукты, где есть пальмовое масло, вряд ли исчезнут с прилавков - в пищевой промышленности его используют очень активно. Мы собрали для вас список продуктов, от которых вы можете отказаться прямо сейчас - если, конечно, вы верите специалистам ВОЗ.