Люди
07.05.2021, 09:15

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали вести YouTube-канал

 
Скриншот YouTube
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон начали вести собственный канал на YouTube. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Fox News.

Пара выложила 25-секундный промо-ролик с различными моментами из своей жизни, в том числе из домашних видео и видео с мероприятий.

“Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают”, — шутливо обратился принц Уильям к супруге в начале видео.

На канале уже есть несколько плейлистов с записями прошлых лет.

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