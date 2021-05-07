07.05.2021, 09:15
Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали вести YouTube-канал
Скриншот YouTube
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон начали вести собственный канал на YouTube. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Fox News.
Пара выложила 25-секундный промо-ролик с различными моментами из своей жизни, в том числе из домашних видео и видео с мероприятий.
“Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают”, — шутливо обратился принц Уильям к супруге в начале видео.
На канале уже есть несколько плейлистов с записями прошлых лет.