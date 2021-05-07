Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали вести YouTube-канал

Пара выложила 25-секундный промо-ролик с различными моментами из своей жизни, в том числе из домашних видео и видео с мероприятий.

“Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают”, — шутливо обратился принц Уильям к супруге в начале видео.

На канале уже есть несколько плейлистов с записями прошлых лет.