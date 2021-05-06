Таллиннский клуб знакомств приглашает на поиски любви на Канарские острова

“Любовь нужна всем и во все времена. И пандемия никак не может помешать встрече одиноких сердец”, — так решили создательницы проекта My Love Story Анастасия Кулькова и Елизавета Рунина.

“Это наше первое мероприятие знакомств за границей. Мы давно планировали его, тщательно составляли программу”, — рассказывают девушки, которые решили в этот раз предложить одиноким жителям Эстонии не только возможность попытать счастья в любви, но и, наконец, вырваться за пределы Эстонии, отдохнуть душой и телом и получить массу позитивных эмоций. Тех, кто решится отправиться навстречу любви и приключениям, ждут ужины с видом на океан, уникальные пляжи Тенерифе с черным и белым песком, лазурная вода, серфинг и активная программа от организаторов.

Романтическое мероприятие, которое стартует на Тенерифе уже 23 мая, в этот раз будет более камерным, чем обычно — в нем примут участие всего 6 девушек и 6 мужчин. Большая часть мест уже занята. Подробности можно узнать в соцсетях проекта в Инстаграм и Facebook.

My Love Story — проект знакомств, который сущеществует в Эстонии уже больше двух лет. Обычно в год проходят около 15 встреч, но коронавирус, конечно, внес свои коррективы. Тем не менее, проект уже отпраздновал не только первую свадьбу познакомившейся на встречах пары (очередная свадьба планируется в 2021 году), но и рождение первого малыша.