ГОЛОСОВАНИЕ | "Милой мамочки портрет": голосуйте за юных художников и их прекрасных мам. Кто выиграет подарок к Дню матери от Delfi и BLUMMiN?

Для начала предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участниками нашего конкурса, запомнить номер участника, который понравился больше всего и проголосовать за него внизу статьи (голосовать можно один раз в день). Участники расположены в том порядке, в котором присылали свои фотографии и рисунки.

Голосование продлится до 24:00 8 мая. 9 мая, в День матери, мы объявим трех победителей (в трех возрастных категориях — до 6 лет, 7-12 лет, 13-17 лет), которые получат чудесные цветы к празднику для своих мам от BLUMMiN (стоимость одной коробки — 89 евро*).

* Приз не заменяется на другой по желанию победителя, стоимость приза не выплачивается в виде денежного вознаграждения.

* * Организаторы вправе публично использовать присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения на фотовыставках, в интернете и при оформлении печатной продукции.