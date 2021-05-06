Эстонский врач-гинеколог: "Пандемия вернула нас в прошлое, когда в родильных домах в Эстонии все было стерильно"

Сзирко указывает на то, что в начале пандемии было неясно, какое влияние вирусная инфекция оказывает на новорожденного, поэтому в начале рекомендовали разделять коронапозитивных матерей и детей, что означало, что ребенка нужно было выписать домой и разлучить с матерью на 14 дней. Эти рекомендации вызвали много критики, потому что воссоединение семьи после родов крайне важно. В итоге было рекомендовано оставлять мать и новорожденного в родильном доме на 48 часов. На сегодняшний день акушерская помощь настолько развита, что в нормальных условиях матери могут забрать своих детей домой уже через 6 часов после родов”.

“Изменился и весь процесс поступления в роддом : перед тем, как оказаться в родильном отделении, женщинам нужно было сделать тест на коронавирус , при этом ожидание занимало несколько часов. Даже при отрицательном результате теста мать не могла взять с собой опорное лицо. Если тест оказывался положительным, женщина должна была рожать в изолированной палате и использованием средств защиты”.

“Первоочередной задачей было сведение к минимуму несущественных контактов”, — сказал Сзирко. “В то время средств индивидуальной защиты было очень мало, а тех, что были, казалось недостаточно. Также было неизвестно, что это за вирус. Самая спорная рекомендация заключалась в ограничении доступа опорных лиц к матери во время родов. Многие матери с трудом мирились с этим, поэтому появился внутренний родильный туризм, когда люди искали возможности рожать вместе с партнером в каком-то отдаленном уголке Эстонии. Это показывает, насколько важно для семьи быть вместе во время родов”, — сказал Сзирко.

“Я помню, как нам рассказали о вирусе, который возник в провинции Ухань: в тот момент казалось невероятным, что вирусная инфекция способна перевернуть систему с ног на голову и полностью изменить открытую семейную атмосферу в современном родильном отделении”, — сказал Сзирко. “В то время мы надеялись, что пандемия закончится, если мы будем достаточно хорошо мыть руки и изменим свои привычки, касающиеся путешествий”.

“Реакция медицинских учреждений не могла быть основанной на доказательствах, потому что это было невозможно во время пандемии: мы готовились к худшему”, — сказал Сзирко. “Считалось, что некоторые вмешательства также могут нанести вред здоровью, и последствия проявятся только спустя несколько лет”.

По словам Сзирко, ограничения в какой-то мере вернули нас в прошлое — в то время в Эстонии это было нормой. “Считалось, что чем большую роль играет медицина, тем лучше — у всех был страх перед бактериями, здоровых мам на несколько дней отделяли от здоровых детей. Весь роддом пах дезинфицирующими средствами. Когда мы снова столкнулись с ограничениями, это помогло нам оценить изменения, которые произошли за последние годы в системе родовспоможения. Несколько исследований показали, что партнерские роды не только улучшают эмоциональное здоровье семьи, но также связаны с физическим здоровьем матери и ребенка. Запрет на участие в родах отцов и опорных лиц стал серьезным ударом”.

“Запрет был вызван отсутствием информации”, — отметил Сзирко. “Причина заключалась в том, чтобы врачи стремились сохранить здоровье матерей и детей, а также персонала. По мере улучшения эпидемиологической ситуации к родам вновь начали допускать партнеров. Теперь, даже в случае новой волны, опорные лица не будут исключены из родов”.

Сзирко подтверждает, что пандемия наиболее сильно повлияла на психику матерей и беременных женщин, количество контактных посещений акушерок сократилось, а исследования были прекращены. “Скрининг в первом триместре был заменен современным и инновационным анализом крови, и это можно считать большим изменением. Пандемия стала катализатором для того, чтобы новый тест был доступен и после пандемии”.

Сзирко также рекомендует посетить сайт www.minakasünnitajana.ee. “Он позволяет акушерам взглянуть на свою работу со стороны, там описаны болезненные переживания женщин — как они остались одни, чувствовали боль и столкнулись с плохим обращением. Нельзя сказать, что таких историй большинство, но это, конечно, не единичные случаи. Таких историй достаточно для того, чтобы подумать о том, как лучше поддержать женщин, которые становятся матерями. Между той помощью, которую мы оказываем сейчас, и ожиданиями женщин есть очевидные пробелы, которые мы должны восполнить вместе”.

В онлайн-конференции приняли участие музыкант Иво Линна, гинеколог Габор Сзирко, куратор музея фотографии Анника Хаас, священник Кристьян Лухаметс, фольклорист Марью Кыйвупуу, школьный психолог и семейный терапевт Кармен Майкалу, государственный судья Джулия Лаффранк, писатель Майму Берг, Трийн и Индрек Лаул и Сирье и Вяйно Пуура. Модератором конференции был Ханнес Хермакюла.

Конференция организована целевым учреждением Väärtustades Elu (www.save.ee), под руководством которого с 2012 года регулярно проводятся конференции в честь Дня матери и Дня отца.