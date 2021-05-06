Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка". В ее основе – отношения Гарри с сыном

Книга под названием “Скамейка” выйдет восьмого июня.

“Скамейка” началась как стихотворение, которое я написала для мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи”, — говорится в заявлении герцогини. — Стихотворение легло в основу этой истории”.

“Надеюсь, каждая семья, какой бы они ни была, сможет найти в “Скамейке” что-то похожее на свою жизнь, как она похожа на жизнь моей семьи”, — добавила герцогиня.

Автор иллюстраций к книге — художник Кристиан Робинсон

Книга выйдет также в аудиоформате, ее озвучит сама Меган. Проиллюстрировал ее именитый художник Кристиан Робинсон.

В издательстве Penguin Random House заявили, что книга по их замыслу должна вызывать “глубокое чувство теплоты, привязанности и сочувствия”. “Читатель получает возможность увидеть общие моменты в жизни разных отцов и сыновей — моменты гармонии и рефлексии, доверия, открытий, узнавания нового и постоянного чувства спокойствия”, — заявили там.

Жизнь Сассексов

Книга — это очередное начинание семьи герцога и герцогини, которые в 2020 году решили отойти от монарших дел и переехать в США.

Пара начала активно работать, главным образом в индустрии развлечений — они основали благотворительный фонд Archewell, а герцогиня озвучила фильм студии Disney о дикой природе. Теперь Archewell — это еще и подкаст, цель которого, как говорят Сассексы, сделать людей добрее.





Пара подписала контракты на несколько миллионов долларов, в том числе со стриминговой платформой Netflix, на производство проектов для телевидения и со Spotify — на подкасты.

Их первый проект для Netflix посвящен играм Invictus Games, в которых участвуют раненые ветераны. Гарри занимался популяризацией этих соревнований еще до того, как отошел от дел в королевской семье.

Принц также недавно объявил, что начнет сотрудничать со стартапом BetterUp, работающим в сфере психического здоровья.



