Заложенность носа оказалась одним из признаков опасной болезни

По словам специалиста, нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Однако при заложенности пазухи не функционируют, что может означать то, что внутри носа идет воспалительный процесс, иногда приводящий к синуситу.

Специалист пояснил, что синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль.

Ульянов подчеркнул, что воспаление может прорваться в мозг, и тогда понадобится экстренно спасать человека. Он заключил, что головная боль — это состояние пазух носа, поскольку они “занимают почти половину головы”.