Как выбрать идеальный подарок для мамы с учетом ее характера и стиля? Объясняет дизайнер эстонского бренда VETKA

Представьте ситуацию: вы долго выбирали что-то и вот оно, идеальное…допустим, пальто. Цвет, фасон — всё как вы любите! И кажется, что человек, которому вы это вручаете, от радости должен прыгать до небес..

Но. Не то пальто.

Терпеть не может человек этот цвет.

Или фасон.

Или и вовсе, — пальто не носит.

Чтобы спасти вас от такой ситуации, я приготовила несколько советов на примере изделий из шелка и других аксессуаров, на которых специализируется наш бренд:

1. Если вы собираетесь купить шарф для кого-то другого (например, для мамы), обязательно убедитесь, что человек в принципе носит шарф или платок.

2. Понаблюдайте за тем, какие цвета преобладают в гардеробе. У нас у всех есть цвета, которые мы любим. И не любим.

3. Какой у человека цвет глаз? Это беспроигрышный вариант, который поможет сориентироваться с подходящим цветом.

3. Узоры. Кто-то любит поярче, кто-то — еле заметные — простое наблюдение за человеком, обстановкой у него дома, одеждой, поможет вам сориентироваться в его/е предпочтениях.

4. Размер тоже имеет значение. Маленькие? Большие? Прямоугольные или квадратные? У каждого платка своя цель и назначение — в зависимости от того, куда человек чаще ходит, какой стиль в одежде предпочитает. Если мама любит заниматься спортом, бывать на природе — может быть, предпочесть не платок, а, например, бафф (подробнее о том, что это такое, читайте здесь)?

5. Материал. 100% шёлк или 70% хлопок + 30% шёлк? Плотный? Или полупрозрачный? Предпочтение в тканях тоже обычно можно заметить по одежде человека и домашней обстановке.