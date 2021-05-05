Как выбрать идеальный подарок для мамы с учетом ее характера и стиля? Объясняет дизайнер эстонского бренда VETKA
Представьте ситуацию: вы долго выбирали что-то и вот оно, идеальное…допустим, пальто. Цвет, фасон — всё как вы любите! И кажется, что человек, которому вы это вручаете, от радости должен прыгать до небес..
Но. Не то пальто.
Терпеть не может человек этот цвет.
Или фасон.
Или и вовсе, — пальто не носит.
Чтобы спасти вас от такой ситуации, я приготовила несколько советов на примере изделий из шелка и других аксессуаров, на которых специализируется наш бренд:
1. Если вы собираетесь купить шарф для кого-то другого (например, для мамы), обязательно убедитесь, что человек в принципе носит шарф или платок.
2. Понаблюдайте за тем, какие цвета преобладают в гардеробе. У нас у всех есть цвета, которые мы любим. И не любим.
3. Какой у человека цвет глаз? Это беспроигрышный вариант, который поможет сориентироваться с подходящим цветом.
3. Узоры. Кто-то любит поярче, кто-то — еле заметные — простое наблюдение за человеком, обстановкой у него дома, одеждой, поможет вам сориентироваться в его/е предпочтениях.
4. Размер тоже имеет значение. Маленькие? Большие? Прямоугольные или квадратные? У каждого платка своя цель и назначение — в зависимости от того, куда человек чаще ходит, какой стиль в одежде предпочитает. Если мама любит заниматься спортом, бывать на природе — может быть, предпочесть не платок, а, например, бафф (подробнее о том, что это такое, читайте здесь)?
5. Материал. 100% шёлк или 70% хлопок + 30% шёлк? Плотный? Или полупрозрачный? Предпочтение в тканях тоже обычно можно заметить по одежде человека и домашней обстановке.
Если это сложно, можно оттолкнуться от назначения разных материалов. Например, качественный шелк — это инвестиция в гардероб не на один год, он подойдет тем, кто любит эксклюзив и натуральные материалы. Полупрозрачный шелк подходит романтичным натурам, не прозрачный — для более практичных людей, например, чтобы носить на работу. Хлопок + шелк — сочетание, подходящее на каждый день, например к куртке (хотя есть и те, кто носит спортивную куртку с шелковым платком), плюс — оно проще в уходе, т.к. такие изделия можно стирать вручную.
Ответив себе на пять вопросов выше, вы сможете подобрать шарф или платок подходящего размера, цвета и с нужным узором, который точно понравится маме или другому дорогому вас человеку. Похожим образом можно выбрать любой другой подарок — главное, побольше наблюдайте за тем, кого хотите порадовать, и задавайте себе побольше вопросов. Выбирать подарки — это интересно!