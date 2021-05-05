4 основы похудения от таллиннского фитнес-тренера Юлии Смоли

1. Дефицит калорий

Что это значит?

Мы худеем в том случае, когда создаём у себя дефицит энергии. Дословно — тратим больше, чем получаем с едой.

Образно говоря, имея дефицит калорий, похудеть может любой. В концлагерях все были худые, никто не оставался с лишним весом по причине гормонов/стресса или ещё чего-то.

В 1944-м году был проведён эксперимент, в рамках которого 36 добровольцев на протяжении шести месяцев голодали под присмотром врача. В рамках эксперимента рацион участников был сокращен примерно до 1500 кал. Так вот, все без исключения участники этого эксперимента со временем исхудали. Даже учитывая то, что обмен веществ участников эксперимента замедлился на 40 %, что позволяло им экономить 600 кал в сутки, не спасло ни одного участника от полного истощения и похудения.

После шести месяцев голодания добровольцы потеряли около четверти массы своего тела. Их средний вес составлял 52 килограмма.

Когда же начался период реабилитации в данном эксперименте, и участникам стали добавлять калории, то все набрали жировую массу, а не мышечную. Чем больше калорий человек получал, тем больше он набирал жировой массы. В конце эксперимента все участники вернулись к исходному количество калорий, с которого начинали. Но все они превзошли свой вес до начала эксперимента.

Молодые люди стали потреблять в среднем более 5000 калорий в день. В течение нескольких месяцев все они заявляли, что не могут утолить чувство голода, сколько бы ни ели.

Теперь вы понимаете, что когда я вижу в меру упитанную даму и она утверждает, что ничего не ест, или питается строго на 1200 кал я понимаю, что все это пи….ёж.

Первый закон термодинамики — дефицит калорий работает всегда. Урезаете калории, которые потребляете, и вы худеете.

Каким должен быть дефицит калорий?

Чтобы не оказаться как в Миннессотском эксперименте истощённым физически и умственно, дефицит калорий должен быть умеренным.