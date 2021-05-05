Школьный психолог и семейный терапевт из Эстонии: "Нельзя говорить детям, что они – потерянное поколение"(5)
“Некоторое время назад 8-летний мальчик пришел к маме и спросил: “Мама, что такое депрессия?”. Она объяснила, и мальчик заплакал. Мама спросила, почему он плачет? Мальчик сказал, что не хочет впадать в депрессию. Мать уточнила, почему он думает, что у него депрессия? На это мальчик ответил, что по телевизору сказали, что у всех детей депрессия”, — привела пример Кармен Майкалу, с которым столкнулась лично.
“Говорят, что нынешние школьники в депрессии, что они потерянное поколение, что они не получают образования. В заголовках новостей пишут, что дети останутся дураками. Говорят, что всем плохо, но насколько плоха эта ситуация на самом деле? Как семьи справляются с кризисной ситуацией в реальности?”, — спросила Майкалу.
“Треть детей действительно не справляется с домашним обучением, но при этом треть говорит, что не видит разницы, а треть учится лучше, чем при обычном посещении школы. Нельзя сказать, что всем это дается тяжело. Недавно была озвучена мысль, что всех детей следует оставить на второй год, потому что пробелы в образовании слишком велики. Я не думаю, что это правильно”, — сказала Майкалу.
“Что касается отношений между детьми и родителями, то сейчас они больше времени проводят вместе, родители лучше осведомлены о школьных делах, и это хорошо”, — отметила Майкалу. “При этом возникает много конфликтов, связанных с обучением. Нужно обращать внимание на то, чтобы при совместном времяпрепровождении было больше позитивных моментов. Однако, в случае с детсадовцами родителям чаще всего приходится говорить “не мешай”. Дети не понимают, почему родители не могут играть с ними. Это плохо, когда ребенок детсадовского возраста вынужден справляться без присмотра”.
Майкалу отмечает, что родитель обеспечивает ребенку чувство безопасности. “Родитель должен в первую очередь позаботиться о себе, чтобы у него был ресурс, и он мог оказать поддержку своему ребенку. То, как справляются с ситуацией родители и учителя, оказывает большое влияние на то, как чувствуют себя дети”.
“Особенно тяжело тем, кому приходится работать из дома в то время, как там находятся дети детсадовского возраста”, — добавила психолог. “Многие говорят, что это просто сводит с ума. Хотя если дистанционное обучение представляет трудность для ребенка, это тоже ставит семью в сложное положение. В таком случае вам обязательно следует связаться со школой”.
Говоря про отношения в паре, Майкалу отмечает, что кто-то сблизился, а кто-то отдалился. “Есть те, кто счастливы от того, что могут быть вместе. Но также я видела и тех, кто по мере развития этой напряженной ситуации начал задаваться вопросом, хочет ли он жить со своим партнером. Сейчас возникает больше конфликтов, всплывают скрытые до сих пор проблемы. Физическое насилие в семье не увеличилось по сравнению с прошлой весной, но стало больше психологического насилия”.
В напряженных ситуациях Майкалу рекомендует прислушиваться к другим людям - к своему партнеру и ребенку. “Это просто должно быть частью близких отношений в паре. У нас есть скрытые ожидания, но мы не делимся ими с партнером. Дайте друг другу передышку. Сознательно работайте над созданием позитивных эмоций. Защитными факторами являются хорошие семейные отношения и навыки управления стрессом. Чем они разнообразнее, тем лучше человек справляется. Если вы просто откроете пиво и повысите на партнера голос, то это не решит никаких проблем, в таком случае я советую пройти тренинг по взаимоотношениям PREP”.
Майкалу также подчеркивает важность физических упражнений, сна и отдыха, а также сбалансированной диеты. “Физическое и душевное состояние связаны между собой. Важную роль играют хорошие отношения и положительные эмоции. Занимайтесь делами, дающими позитивный заряд. Пусть нам хватит мудрости отличить то, что нужно принять, от того, что мы можем изменить”.
В онлайн-конференции приняли участие музыкант Иво Линна, гинеколог Габор Сирко, куратор музея фотографии Анника Хаас, священник Кристьян Лухаметс, фольклорист Марью Кыйвупуу, школьный психолог и семейный терапевт Кармен Майкалу, государственный судья Джулия Лаффранк, писатель Майму Берг, Трийн и Индрек Лаул и Сирье и Вяйно Пуура. Модератором конференции был Ханнес Хермакюла.
Конференция организована целевым учреждением Väärtustades Elu (www.save.ee), под руководством которого с 2012 года регулярно проводятся конференции в честь Дня матери и Дня отца.