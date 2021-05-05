Школьный психолог и семейный терапевт из Эстонии: "Нельзя говорить детям, что они – потерянное поколение"

“Некоторое время назад 8-летний мальчик пришел к маме и спросил: “Мама, что такое депрессия?”. Она объяснила, и мальчик заплакал. Мама спросила, почему он плачет? Мальчик сказал, что не хочет впадать в депрессию. Мать уточнила, почему он думает, что у него депрессия? На это мальчик ответил, что по телевизору сказали, что у всех детей депрессия”, — привела пример Кармен Майкалу, с которым столкнулась лично.

“Говорят, что нынешние школьники в депрессии, что они потерянное поколение, что они не получают образования. В заголовках новостей пишут, что дети останутся дураками. Говорят, что всем плохо, но насколько плоха эта ситуация на самом деле? Как семьи справляются с кризисной ситуацией в реальности?”, — спросила Майкалу.

“Треть детей действительно не справляется с домашним обучением, но при этом треть говорит, что не видит разницы, а треть учится лучше, чем при обычном посещении школы. Нельзя сказать, что всем это дается тяжело. Недавно была озвучена мысль, что всех детей следует оставить на второй год, потому что пробелы в образовании слишком велики. Я не думаю, что это правильно”, — сказала Майкалу.

“Что касается отношений между детьми и родителями, то сейчас они больше времени проводят вместе, родители лучше осведомлены о школьных делах, и это хорошо”, — отметила Майкалу. “При этом возникает много конфликтов, связанных с обучением. Нужно обращать внимание на то, чтобы при совместном времяпрепровождении было больше позитивных моментов. Однако, в случае с детсадовцами родителям чаще всего приходится говорить “не мешай”. Дети не понимают, почему родители не могут играть с ними. Это плохо, когда ребенок детсадовского возраста вынужден справляться без присмотра”.

Майкалу отмечает, что родитель обеспечивает ребенку чувство безопасности. “Родитель должен в первую очередь позаботиться о себе, чтобы у него был ресурс, и он мог оказать поддержку своему ребенку. То, как справляются с ситуацией родители и учителя, оказывает большое влияние на то, как чувствуют себя дети”.