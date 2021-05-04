Zara начнет выпускать косметику в пополняемых упаковках

Косметика и средства по уходу появятся в продаже 12 мая в магазинах бренда в Европе, Северной Америке и Китае. Затем продукт представят в других странах.

Косметику бренд предложит в рефилах — бюджетных экологичных упаковках с возможностью повторного использования. Впервые рефилы стали использовать в Японии в 1974 году из-за нефтяного кризиса, сказавшегося на стоимости пластика. Многоразовые контейнеры снизили расходы на производство упаковки и задали тренд: популярность рефилов выросла из-за необходимости сортировки мусора, нехватки мест в тесных квартирах и тенденции на защиту окружающей среды. Рефилы использутся в парфюмерии, уходовой и декоративной косметике, а также в бытовой химии.

Конкуренты Zara в сфере быстрой моды — шведский ретейлер H&M и британский онлайн-магазин ASOS — уже освоились в сфере косметики. Отделы H&M Beauty появились в 2016 году. ASOS открыл секцию Makeup в 2017 году. Масс-маркет продолжает тенденцию, заданную производителями товаров класса люкс, в том числе Burberry Group Plc, которые уже несколько лет продают косметические средства.