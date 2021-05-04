В Эстонии у 800 женщин в год диагностируют рак груди. Но на скрининг приходят всего чуть больше половины приглашенных

Однако общегосударственные скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в них участвует более 70% целевого группы населения. К сожалению, процент участия в скрининговых обследованиях в Эстонии ниже — в 2020 году в скрининговых обследованиях на раннее обнаружение рака груди участвовало только около 52% женщин.

“Мы исследовали причины неучастия в скрининговых обследованиях людей из целевой группы. Основной причиной можно назвать то, что многие женщины при оценке своего здоровья принимают во внимание прежде всего свои ощущения — т.е. если нет жалоб, то часто думают, что нет и необходимости обращаться к врачу. Через информационную кампанию по оповещению населения мы хотим привлечь внимание к тому факту, что женщины без жалоб и симптомов также должны проходить регулярные скрининговые обследования”, — сказала главный специалист отдела первичной медицинской службы Маде Бамбус. По словам Бамбус посещение врача и проверки здоровья должны стать нормой для каждого, и мы стремимся добиться этого с помощью информационных кампаний для населения.

По словам Габора Сзирко, врача-гинеколога кабинета здоровья груди Восточно-Таллиннской Центральной Больницы возрастная целевая группа скринингового обследования рассчитана очень точно, и поэтому разумно посещать врача и тогда, когда жалоб нет. “Есть относительно немного патологических состояний, которые можно своевременно выявить, и рак груди — одно из них. Целью скрининговых обследований является предотвращение или раннее обнаружение образования опухоли. Поскольку рак груди обычно не вызывает никаких жалоб на ранних стадиях развития, очень важно регулярно проверять себя”, — пояснил Сзирко.