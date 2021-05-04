В Эстонии у 800 женщин в год диагностируют рак груди. Но на скрининг приходят всего чуть больше половины приглашенных(1)
Однако общегосударственные скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в них участвует более 70% целевого группы населения. К сожалению, процент участия в скрининговых обследованиях в Эстонии ниже — в 2020 году в скрининговых обследованиях на раннее обнаружение рака груди участвовало только около 52% женщин.
“Мы исследовали причины неучастия в скрининговых обследованиях людей из целевой группы. Основной причиной можно назвать то, что многие женщины при оценке своего здоровья принимают во внимание прежде всего свои ощущения — т.е. если нет жалоб, то часто думают, что нет и необходимости обращаться к врачу. Через информационную кампанию по оповещению населения мы хотим привлечь внимание к тому факту, что женщины без жалоб и симптомов также должны проходить регулярные скрининговые обследования”, — сказала главный специалист отдела первичной медицинской службы Маде Бамбус. По словам Бамбус посещение врача и проверки здоровья должны стать нормой для каждого, и мы стремимся добиться этого с помощью информационных кампаний для населения.
По словам Габора Сзирко, врача-гинеколога кабинета здоровья груди Восточно-Таллиннской Центральной Больницы возрастная целевая группа скринингового обследования рассчитана очень точно, и поэтому разумно посещать врача и тогда, когда жалоб нет. “Есть относительно немного патологических состояний, которые можно своевременно выявить, и рак груди — одно из них. Целью скрининговых обследований является предотвращение или раннее обнаружение образования опухоли. Поскольку рак груди обычно не вызывает никаких жалоб на ранних стадиях развития, очень важно регулярно проверять себя”, — пояснил Сзирко.
В Эстонии на скрининговые обследования на раннее обнаружение рака груди приглашаются женщины в возрасте 50-69 лет через каждые 2 года. В 2021 году на обследования на раннее обнаружение рака груди приглашаются женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 и 1971 годов рождения. С этого года незастрахованные женщины также приглашаются на скрининговые обследования, оплату которых также берет на себя Больничная касса. “Это важное изменение, которое поможет уравнять доступ людей к медицинскому обслуживанию, но, что более важно, оно также поможет предотвратить или обнаружить рак на ранней стадии для тех, кто не смог бы принять участие в скрининге при прежних правилах его проведения”, — добавила Бамбус.
Приглашения на скрининговые обследования отправляются женщинам из целевой группы по электронной почте, для этого используются услуга уведомлений Портала Гражданина eesti.ee. Если в Регистре народонаселения нет информации об электронной почте, приглашения по-прежнему будут посылаться в виде писем на зарегистрированный в Регистре народонаселения почтовый адрес человека.
Важно помнить, что для участия в опросе не обязательно ждать получения приглашения. Приглашение на скрининговое обследование можно найти на Портале пациента www.digilugu.ee (в рубрике “Данные о здоровье”->“Направления”). Женщины из целевой группы скрининга могут позвонить в подходящее им медицинское учреждение уже сегодня.
В дополнение к медицинским учреждениям, скрининговое обследование на рак груди можно пройти и в передвигающихся по Эстонии маммографических автобусах. Контактную информацию медицинских учреждений, проводящих скрининговые обследования, а также расписание передвижения маммографических автобусов можно найти ЗДЕСЬ.
Дополнительная информация: https://soeluuring.ee/rinnavahk/rus/.