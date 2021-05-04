Пять опасных онкозаболеваний, о которых вы могли не слышать

Многие воспринимают любой диагноз “рак” как приговор. На самом деле онкозаболеваний множество, и все они разные: одни виды диагностируются просто и лечатся эффективно, а некоторые — встречаются редко и сложноопределимы.

Именно таким онкозаболеваниям уделяется мало внимания, они не всегда на слуху. Поэтому, например, диагноз “острый лимфобластный лейкоз” может звучать особенно пугающе из-за недостатка информации. В последние годы возможности в области онкологии существенно шагнули вперед, и своевременная диагностика и современная терапия могут значительно увеличить шансы на выздоровление даже в случае с редкими патологиями.

Секреторная карцинома молочной железы

Риск развития рака молочной железы (РМЖ) увеличивается с возрастом. Однако это не касается редкого подтипа РМЖ — секреторной карциномы. Эта опухоль была впервые описана в 1966 году у семи девочек возрастом от 3 до 15 лет.

В дальнейшем отмечались случаи секреторной карциномы и у взрослых пациентов обоих полов, тем не менее секреторная карцинома — одна из немногих опухолей, чаще встречающихся в молодом возрасте.

К счастью, этот вид рака редко метастазирует и отличается относительно благоприятным течением, особенно у детей. Обычно это округлое образование с четкими границами, что характерно больше для доброкачественных опухолей. И все-таки секреторная карцинома — злокачественное новообразование, требующее лечения, поэтому при наличии подозрения для подтверждения диагноза необходима биопсия.

Ввиду того, что это — редкая опухоль, то общепринятые клинические рекомендации по ее терапии отсутствуют. Обычно этот рак лечится хирургически, иногда в комбинации с химиотерапией. Чаще всего удается достичь полного излечения.

Рак слюнных желез

Рак слюнных желез встречается редко — менее 10 случаев на 1 миллион населения в год.

Симптомы включают онемение лица, нарушение мимики, появление припухлости — на щеке, челюсти либо во рту.

Интересно, что в настоящий момент нет убедительных доказательств связи курения с последующим развитием рака слюнных желез, в отличие от опухолей слизистой оболочки рта, рака губы, языка или гортани.