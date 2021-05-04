Развод на $130 миллиардов. Билл и Мелинда Гейтс расстаются после 27 лет брака

Деньги у Гейтсов далеко не закончились — их состояние оценивается в 130 млрд долларов, а в фонде их имени, за 20 лет раздавшем более 50 млрд долларов, осталось еще примерно столько же. Однако благотворительные организации, которые получают деньги от подобных фондов, с замиранием сердца следят за разладом в главной паре мировой благотворительности, посвятившей себя конвертации миллиардеров в филантропов.

Чета Гейтсов, обладатели четвертого в мире состояния, пообещала, что развод не скажется на Bill & Melinda Gates Foundation, в котором они останутся сопредседателями. Помимо образовательных и социальных программ фонд активно спонсирует разработку лекарств от смертельных болезней, включая малярию и ВИЧ, а с начала пандемии Covid-19 выдал $1,75 млрд разработчикам вакцин и исследователям коронавируса.

“За эти 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, который работает по всему миру ради того, чтобы люди могли жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и продолжим вместе работать в фонде, однако мы больше не видим для себя возможности развиваться как пара на новом жизненном этапе”, — описали Гейтсы ситуацию в сухом коротком заявлении.





Даже если фонд продолжит спонсировать благотворительные организации прежними темпами примерно по 5 млрд долларов в год и никуда не денется его третий спонсор — миллиардер с Уолл-стрит Уоррен Баффет, развод Гейтсов хотя бы на время сместит фокус от их общественной миссии в сторону личной жизни, как это было после расставания самой богатой пары в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса и Маккензи Скотт.

Разрыв того брака неожиданно стал хорошей новостью для благотворительности: получив свою долю, Скотт начала ударными темпами раздавать миллиарды, подписавшись под другой инициативой Гейтсов и Баффета — The Giving Pledge (“Клятва дарения”).