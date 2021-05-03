Конкурс
03.05.2021, 22:24

КОНКУРС | Смотрите, какие трогательные работы присылают участники конкурса "Милой мамочки портрет". Еще можно успеть побороться за приз от Delfi и BLUMMiN!

 
Erakogu
9 мая в Эстонии отмечается День матери. Delfi совместно с BLUMMiN объявляют среди читателей портала конкурс портретов любимых мам.

Delfi совместно с BLUMMiN проводят конкурс к Дню матери, который в этом году в Эстонии празднуется 9 мая. Наши читатели уже присылают портреты своих мам, чтобы побороться за один из трех призов!

Вы тоже можете успеть подать свою работу на конкурс до 18:00 5 мая в электронном виде по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee.

Что мы ждем от участников конкурса:

  • Портрет мамы в виде рисунка/аппликации (отсканированный)
  • Реальное фото мамы
  • Имя, фамилия мамы
  • Имя, фамилия автора
  • Возраст автора
  • Год создания картины
  • Небольшой комментарий к портрету (1-2 предложения): история его создания или небольшой рассказ о вашей маме (по желанию).

После предварительного отбора все фото будут опубликованы на сайтах jana.delfi.ee, rus.delfi.ee и в социальных сетях данных изданий для голосования.

Сроки проведения конкурса:

Рисунки и фотографии мам принимаются до 18:00 5 мая в электронном виде по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee.

Голосование продлится до 8 мая.

9 мая, в День матери, мы объявим трех победителей (в трех возрастных категориях — до 6 лет, 7-12 лет, 13-17 лет), которые получат чудесные цветы к празднику для своих мам от BLUMMiN (стоимость одной коробки — 89 евро*).

Ждем ваши письма на ajakirijana@ekspressmeedia.ee, в теме письма, пожалуйста, укажите "Конкурс к Дню матери".

* Приз не заменяется на другой по желанию победителя, стоимость приза не выплачивается в виде денежного вознаграждения.

* * Организаторы вправе публично использовать присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения на фотовыставках, в интернете и при оформлении печатной продукции.

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