КОНКУРС | Смотрите, какие трогательные работы присылают участники конкурса "Милой мамочки портрет". Еще можно успеть побороться за приз от Delfi и BLUMMiN!

Delfi совместно с BLUMMiN проводят конкурс к Дню матери, который в этом году в Эстонии празднуется 9 мая. Наши читатели уже присылают портреты своих мам, чтобы побороться за один из трех призов!

Вы тоже можете успеть подать свою работу на конкурс до 18:00 5 мая в электронном виде по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee.

Что мы ждем от участников конкурса:

Портрет мамы в виде рисунка/аппликации (отсканированный)

Реальное фото мамы

Имя, фамилия мамы

Имя, фамилия автора

Возраст автора

Год создания картины

Небольшой комментарий к портрету (1-2 предложения): история его создания или небольшой рассказ о вашей маме (по желанию).

После предварительного отбора все фото будут опубликованы на сайтах jana.delfi.ee, rus.delfi.ee и в социальных сетях данных изданий для голосования.

Сроки проведения конкурса:

Рисунки и фотографии мам принимаются до 18:00 5 мая в электронном виде по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee.

Голосование продлится до 8 мая.

9 мая, в День матери, мы объявим трех победителей (в трех возрастных категориях — до 6 лет, 7-12 лет, 13-17 лет), которые получат чудесные цветы к празднику для своих мам от BLUMMiN (стоимость одной коробки — 89 евро*).

Ждем ваши письма на ajakirijana@ekspressmeedia.ee, в теме письма, пожалуйста, укажите "Конкурс к Дню матери".

* Приз не заменяется на другой по желанию победителя, стоимость приза не выплачивается в виде денежного вознаграждения.

* * Организаторы вправе публично использовать присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения на фотовыставках, в интернете и при оформлении печатной продукции.