Оранжевая подводка, роскошные ресницы и скраб для губ. Известный эстонский визажист Меэлис Крик — о трендах весна-лето 2021 в макияже(3)
Меэлис Крик, визажист, совладелец салона красоты GlamEst
В этом сезоне возвращается натуральность, как в 90-е: очень ухоженный вид, очень тонкая основа, очень много хайлайтинга. И, конечно, роскошные ресницы. Не накладные, а красивые чистые линии своих ресниц — нужна просто очень хорошая тушь. “Лучше меньше, да лучше”, — это актуальный тренд 2021 года.
Цвета в весенне-летнем сезоне пастельные плюс неоновые а-ля 80-е. Особенно если мы говорим о подводке. Да-да, в моде натуральные ресницы, но подводка может быть неоновой — желтой, зеленой, но самый писк — неоновой оранжевой.
И еще один лайфхак: мало кто в курсе, но самая нежная кожа у нас не под глазами, а на губах, и стоит как можно больше за ними ухаживать. Раз в неделю делать специальный скраб для губ: он есть во многих линиях косметики, плюс к нему специальная щеточка (но можно обойтись и своей зубной). И почаще смазывать губы бальзамом для губ — он отличается от гигиенической помады, специально придуман для стимуляции кожи губ. Скраб дает губам суперобъем, так что можно обойтись и без уколов красоты в губы. И на них будет шикарно смотреться блеск — натуральный, прозрачный, без блесток. Наносите его прямо побольше, это будет эффектно и актуально!
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!