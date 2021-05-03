Оранжевая подводка, роскошные ресницы и скраб для губ. Известный эстонский визажист Меэлис Крик — о трендах весна-лето 2021 в макияже

Меэлис Крик, визажист, совладелец салона красоты GlamEst

В этом сезоне возвращается натуральность, как в 90-е: очень ухоженный вид, очень тонкая основа, очень много хайлайтинга. И, конечно, роскошные ресницы. Не накладные, а красивые чистые линии своих ресниц — нужна просто очень хорошая тушь. “Лучше меньше, да лучше”, — это актуальный тренд 2021 года.

И еще один лайфхак: мало кто в курсе, но самая нежная кожа у нас не под глазами, а на губах, и стоит как можно больше за ними ухаживать. Раз в неделю делать специальный скраб для губ: он есть во многих линиях косметики, плюс к нему специальная щеточка (но можно обойтись и своей зубной). И почаще смазывать губы бальзамом для губ — он отличается от гигиенической помады, специально придуман для стимуляции кожи губ. Скраб дает губам суперобъем, так что можно обойтись и без уколов красоты в губы. И на них будет шикарно смотреться блеск — натуральный, прозрачный, без блесток. Наносите его прямо побольше, это будет эффектно и актуально!