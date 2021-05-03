Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Львам на голову может свалиться очень много дел и забот. Времени на их решение окажется в обрез, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют бороться с ленью и апатией. Это поможет меньше предаваться прокрастинации и пробудит во Львах мотивацию. В начале недели Львам понадобится небольшая встряска, поэтому можно посетить какое-то новое место, пообщаться с новыми людьми. Это задаст позитивный тон всей неделе. Также в период с 3 по 9 мая очень полезно будет расставаться с ненужными вещами.

Счастье — это не мимолетное мгновение, когда у нас что-то получилось сделать или решить какую-то проблему. Счастье — это состояние души, поэтому его может достичь каждый. Текущая неделя как нельзя лучше подходит для подобных практик. Очень важно ступить на путь позитива и оптимизма, забыв о недавних неприятных событиях. В финансовой сфере лучше пока попридержать коней, а вот в любви настало время переходить от слов к действиям. Нужно брать все в свои руки.

У Близнецов будет немало невзгод, но сейчас нельзя терять оптимизм и веру в лучшее. Сила позитивного мышления поможет этим людям не только остаться на плаву, но и стать успешнее. Астрологи отмечают, что в жизни многих Близнецов может наступить очень важный период, который отметится необычными событиями. Этих людей настигнет прозрение и осознание значимости каких-то принятых ранее решений. В период с 3 по 9 число астрологи советуют творить добро, делать больше приятных вещей для близких и второй половинки.

Среда, четверг, пятница и суббота — самые удачные дни для Тельцов. В эти дни Вселенная поможет им добиться наилучших успехов в делах, любви, работе. В эти дни отлично будет работать закон притяжения и визуализации. Самое главное сейчас — не ставить никому палки в колеса и не наживать себе врагов. Нужно быть дружелюбными и доброжелательными. Астрологи советуют заниматься решением юридических проблем и больше двигаться, заниматься физическим трудом.

У Овнов ожидается достаточно благоприятная неделя, на которой они смогут преуспеть в любви. В середине недели можно смело знакомиться с новыми людьми. Желательно делать это в социальных сетях. Можно флиртовать, развлекаться, встречаться с друзьями. В конце недели полезно будет заняться домашними делами, чтобы преобразить обстановку в родных стенах. Это поможет победить всплеск негатива и уныния, порожденный звездами и планетами.

Дева

У Дев ожидается сильный спад энергии в понедельник, вторник и в воскресенье. В сложные дни или в самые ответственные моменты лучше надевать одежду под цвет глаз, пользоваться счастливыми талисманами. Это также поможет укрепиться биополе. С первой попытки добиваться отличного результата в новых делах не получится, но это не значит, что нужно сразу сдаваться. Девам стоит пробудить в себе мужество и стойкость.

Весы

У Весов на этой неделе может появиться много новых недругов и врагов. Нужно стараться максимально минимизировать негативные последствия от общения с такими людьми. Влияние космоса на этих людей будет очень позитивным в первые три дня. Далее Весам стоит взять небольшую паузу в любви, в делах и в финансовой сфере. В конце недели лучше не совершать дорогостоящих покупок, не оформлять кредитов. Также астрологи советуют не давать никому пустых обещаний, не идти на обман и хитрость ради наживы.

Скорпион

Скорпионам улыбнется удача в делах и в работе. У этих людей обострится интуиция, которая не раз поможет выйти сухими из воды и подсказать верный путь в жизни. Звезды и планеты не в лучшем положении, но на людей данного знака это почти никак не повлияет. Астрологи рекомендуют почаще обращать внимание на мелочи, так как в них может быть зерно истины. Кто-то из близких может дать важный совет, сам того не ожидая. Нужно прислушиваться к самым дорогим людям.

Стрелец

У Стрельцов наступает благоприятное время для борьбы с негативными программами. Необходимо взять под контроль свое сознание и настроиться на лучшее. В начале мая добиться успехов смогут только те, кто избавится от страхов и неуверенности. Важно направить энергию на избавление от внутренних проблем. Если вдруг в делах или в отношениях все пойдет не так, как хочется, переждать бурю поможет небольшая смена обстановки. Можно взять внеплановый отпуск на несколько дней, чтобы привести в порядок мысли.

Козерог